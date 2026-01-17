홍준표 “한동훈이 아닌 민주당과 국민이 비상계엄 막았다”

홍준표 전 대구광역시장. 뉴시스

홍준표 전 대구광역시장은 17일 비상계엄 사태를 막은 건 국민의힘 한동훈 전 대표가 아니라 당시 야당이었던 더불어민주당과 국민들이라고 주장했다.

홍 전 시장은 이날 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 올린 글에서 “비상계엄을 막은 것은 한동훈이 아니고 당시 야당이었던 민주당과 국민들”이라고 적었다. 한국 정치판에 있어서는 안 될 존재로 한 전 대표를 표현하면서다. 그는 한 전 대표가 과거 ‘박근혜-최순실 게이트’ 수사 과정에서 당시 수사팀장이었던 윤석열 전 대통령과 함께 이른바 ‘사냥개’ 역할을 하며 보수 진영을 궤멸시킨 ‘화양연화’ 정치검사였다는 점을 지적했다.

한 전 대표가 윤 전 대통령의 배려로 법무부 장관과 비대위원장이라는 요직을 거치며 벼락출세했음에도 불구하고, 공천 농단과 자기선전에만 몰두해 결국 총선 참패를 불러왔다고 비판했다. 홍 전 시장은 “당원을 현혹해 당 대표가 된 후, 윤통과 깐죽거리며 반목만 일삼다가 비상계엄을 초래하고 보수진영을 궤멸시키지 않았나”라고 날을 세웠다.

홍 전 시장은 식견 없이 겉치레 정치에만 치중하는 ‘나르시시스트’는 정계를 떠나야 한다고 한 전 대표를 겨냥했다. 보수 진영을 지키기 위해 할 말은 참고 비난을 감수하며 윤 전 대통령을 도와줬음을 강조한 홍 전 시장은 “다시는 한국 정치판에 그런 정치검사들이 나타나면 안 된다”는 말로 글을 맺었다.

