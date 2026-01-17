BTS 온다니 숙박비 폭등?… 이재명 대통령 "악질적 횡포" 일침 [수민이가 화났어요]

부산시는 오는 6월 12∼13일로 예정된 방탄소년단(BTS)의 부산 공연을 앞두고 지역 숙박업소의 ‘바가지요금’ 문제가 제기되자 강력 대응하기로 했다. 이재명 대통령이 “악질적 횡포”라며 반드시 뿌리 뽑겠다고 지적한지 하루 만이다.

방탄소년단. 빅히트뮤직

17일 부산시는 바가지요금 QR 신고 시스템을 운영한다고 밝혔다.

국내외 관광객이 QR코드를 스캔해 바가지 요금을 신고하면 한국관광공사를 통해 관할 자치단체와 관련 기관 등에 전달된다. 부산시는 숙박업소 등에 이를 홍보하는 스티커와 포스터를 배부했다. 시 홈페이지에도 안내 배너를 게시했다.

시는 또 구·군과 합동점검반을 꾸려 다음 주부터 온라인으로 신고된 숙박업소 등을 상대로 현장을 확인하고 영업자 준수사항 등을 점검·계도할 예정이다. 부당요금 징수, 예약조건 불이행 등 불공정 행위는 호텔등급 평가에 적용한다.

시는 이와 함께 조만간 관련 기관이 참여하는 관광수용태세 점검회의를 개최하고 숙박요금의 과도한 인상에 대한 대책을 심도 있게 논의할 계획이다.

시는 BTS 공연 장소가 확정되면 숙박업소 예약 쏠림을 분산하기 위해 콘서트장과 대중교통 접근성이 좋은 숙박 밀집 지역을 사회관계망서비스(SNS) 등으로 안내할 예정이다.

이재명 대통령 X 캡처

앞서 BTS 부산 공연 소식이 알려지면서 지역 숙박업소의 당일 온라인 예약 물건은 빠르게 소진됐다. 숙박 예약을 중개하는 온라인 여행 플랫폼에서는 공연당일 부산의 한 특급호텔 숙박료가 디럭스더블룸 기준 78만 5000으로 직전 주인 29만8000원, 바로 다음 주인 39만원에 비해 두 배 가량 뛰어 오르며 ‘바가지 논란’이 제기됐다.

이에 박형준 부산시장은 “바가지요금 QR 신고 시스템 등으로 온라인 신고 접수와 현장점검을 적극적으로 실시해 불공정 숙박 거래 행위를 예방하고 관광수용 태세를 철저하게 점검하겠다”면서 “부산시는 가용한 모든 행정력을 동원해 이번 콘서트의 성공 개최를 지원할 계획”이라고 밝혔다.

이재명 대통령은 전날 자신의 엑스(X·옛 트위터)에 BTS 공연 소식이 전해지며 부산 숙박업소의 가격이 최대 10배까지 폭증했다는 내용의 기사를 공유했다.

그러면서 “시장 전체의 질서를 무너뜨리고 모두에게 큰 피해를 주는 악질적 횡포”라며 “반드시 뿌리 뽑아야 한다”고 말했다.

이 대통령은 또 “(바가지요금이 적발될 경우) 부당하게 취득한 이익보다 손해가 훨씬 크도록 조치해야 한다”고 강조했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지