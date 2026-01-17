‘1억 공천헌금’ 김경과 진술 엇갈렸다…강선우 전 보좌관 재소환

‘1억원 공천헌금’ 의혹의 핵심 인물인 무소속 강선우 의원의 전 보좌관이 11일 만에 경찰에 재출석했다.

서울경찰청 공공범죄수사대는 17일 오전 강 의원의 옛 보좌관 남씨를 피의자 신분으로 소환했다. 지난 6일 첫 조사가 이뤄진 지 11일 만의 재소환이다.

김경 서울시의원으로부터 공천헌금 1억원을 받아 강선우 무소속 의원에게 전달했다고 지목된 강 의원의 전 보좌관 남 모씨가 2차 경찰 조사를 받기 위해 17일 오전 서울 마포구 서울경찰청 공공범죄수사대로 출석하고 있다. 뉴스1

이날 오전 9시 49분쯤 출석한 남씨는 외투에 달린 모자를 눌러쓴 채 고개를 숙여 얼굴을 가리고 조사실로 들어갔다. “강선우 의원 지시로 물건을 옮긴 것이 맞느냐”, “옮긴 게 무엇인지 몰랐다는 기존 입장은 변함없느냐”, “강 의원의 해명을 어떻게 보느냐” 취재진 질문에 답하지 않았다.

경찰이 남씨를 다시 부른 건 1억원의 공여자로 지목된 김경 서울시의원과 진술이 엇갈리며 ‘진실 공방’ 양상을 보이고 있기 때문으로 풀이된다.

경찰은 지난 15일 김 시의원을 조사해 공천헌금의 제안자가 남씨였다는 진술을 확보했다. 김 시의원은 2022년 지방선거를 앞두고 출마 지역을 고민하던 중 남씨가 강 의원 상황을 설명하며 금품을 요구했다는 것이다.

무소속(전 더불어민주당) 강선우 의원

반면 남씨는 앞선 조사에서 강 의원과 함께 김 시의원을 만난 사실은 인정하면서도, 잠시 자리를 비운 사이 돈이 오간 사실은 알지 못했다고 진술한 것으로 전해졌다. 이후 강 의원이 ‘물건을 차로 옮기라’고 지시해 돈인 줄 모른 채 트렁크에 실었다는 입장이다.

경찰은 남씨를 상대로 당시 상황에 대한 사실관계를 재확인할 방침이다. 남씨가 진술을 바꾸거나 추가 진술을 내놓을지가 관건이 될 전망이다.

남씨와 김 시의원은 모두 공천헌금이 시내 한 카페에서 전달됐고, 강 의원이 직접 돈을 받았다는 입장을 보이고 있으나 이는 강 의원의 해명과 배치된다.

김경 서울시의원

강 의원은 페이스북 등을 통해 2022년 4월 20일 남씨로부터 ‘김 시의원으로부터 금품을 받았다’는 보고를 사후에 받았다고 주장해왔다. 그는 그간 “어떠한 돈도 받은 적이 없다”는 입장을 거듭 밝히고 있다.

경찰은 이날 확보한 남씨의 진술을 토대로 강 의원 해명의 구체성과 신빙성도 함께 따져볼 계획이다.

경찰은 오는 20일 강 의원을 소환조사할 방침이며, 필요할 경우 강 의원, 김 시의원, 남씨의 3자 대질 조사도 검토하고 있다.

