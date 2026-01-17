30년 절친 최양락도 당황시킨 지상렬의 직진 "16살 나이 차, 장벽이 될까요?"

‘살림남’을 통해 연인 관계로 발전한 지상렬과 신보람이 열애 인정 후 처음으로 함께 공식 등장한다.

17일 오후 10시35분 방송되는 KBS 2TV '살림하는 남자들 시즌2'에서는 16세 연하 쇼호스트 신보람과의 공개 연애 이후 사랑을 지키기 위한 변화에 나선 지상렬의 근황이 그려진다.

이날 지상렬은 연애는 물론 외모 관리와 인생 전반에 대한 조언을 얻기 위해 코미디계의 전설이자 ‘동안의 권위자’ 최양락을 집으로 초대한다.

지상렬이 "그동안 관리를 잘해왔다"며 질문하자 최양락은 "개그맨 중 나처럼 얼굴에 칼 많이 댄 사람도 없을 것"이라는 고백으로 웃음을 자아낸다.

이어지는 거침없는 외모 평가와 현실적인 조언 속에서 30년 지기 절친다운 두 사람의 티키타카 케미가 자연스럽게 펼쳐진다.

대화가 무르익자 지상렬은 그동안 쉽게 꺼내지 못했던 속마음을 털어놓는다. 신혼집 위치와 16세 나이 차이 등 현실적인 고민이 이어지고, "만약 딸이 자신보다 16세 연상인 사람과 결혼하겠다고 한다면 어떨 것 같냐"는 질문까지 던지며 진지한 속내를 드러낸다.

이에 최양락은 "본인이 좋다는데 나이 차이가 문제겠느냐"며 "근데 다행히 내 딸은 작년에 동갑과 결혼했다"라며 특유의 충청도식 화법으로 웃음을 자아낸다.

한편, ‘2025 KBS 연예대상’ 수상 소감을 통해 열애 사실을 공식 인정한 이후 처음 공개되는 지상렬과 신보람의 연애 근황도 베일을 벗는다.

지상렬은 존경하는 선배 최양락에게 연인 신보람을 소개하기 위해 집으로 초대하고, 신보람은 열애 인정 후 처음으로 ‘살림남’에 출연해 연인다운 자연스러운 호흡으로 설렘을 자아낸다.

이를 지켜보던 MC 은지원은 "두 사람이 함께 있는 투샷이 실현될 줄 몰랐다"며 감탄을 전하고, 이요원 역시 “분위기가 다르다”고 덧붙였다.

이어 호칭을 묻는 질문에 신보람이 "자기야"라고 답하며 애정을 드러내고, 지상렬이 연인이 되기 전 신보람은 물론 그녀의 어머니에게까지 명품 목걸이를 선물했던 일화가 공개된다.

