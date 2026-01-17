유통업계, 실내에서 편안하게 쇼핑 즐길 수 있는 다채로운 팝업스토어 준비

추운 날씨가 지속되면서 유통업계는 실내에서 편안하게 쇼핑을 즐길 수 있는 다채로운 팝업스토어를 준비했다.

신세계백화점 제공

17일 업계에 따르면 신세계백화점은 강남점 하우스오브신세계 와인셀라 1층 와인바&테이블(바이더글라스)에서 오는 2월 15일까지 '돔 페리뇽' 팝업스토어를 진행한다.

이번 팝업에서는 빈티지 샴페인부터 회소한 레어리퀴 뀌베(최상품)까지 폭넓게 경험해 볼 수 있다. 또한 럭셔리 샴페인을 플라이트(잔 단위) 형식으로 선보여 고객들의 병 구매 부담을 줄이면서 여러 와인을 시음해 볼 수 있다.

롯데백화점 잠실점 에비뉴엘 지하 1층에서는 오는 20일까지 글로벌 아이돌 세븐틴의 '도겸 X 승관의 소야곡 세레나데' 팝업스토어를 진행하고 '소야곡' 한정 굿즈를 판매한다.

앨범 1장 구매 시 '셀피 포토카드' 4종 중 1종을 랜덤으로 증정하는 럭키드로우 이벤트를 운영한다. 앨범을 포함해 7만 원 이상 구매 시 '셀피 포토카드' 2종 중 1종을 랜덤 제공한다.

롯데백화점 본점 9층 키네틱그라운드에서는 오는 2월 5일까지 '테토'(TETO)의 팝업스토어를 열고, '베어 에디션 시그니처', '미드나잇 수피마 핸드타올' 등의 롯데백화점 단독 상품을 공개할 예정이다.

구매 혜택도 다양하다. 팝업 기간 동안 페이스타월 5개 구매 시 1개를 추가 증정하는 '5+1' 이벤트를 진행한다. 5만 원 이상 구매 시 '오프너 키링' 1종을 랜덤 증정한다.

현대백화점은 오는 18일까지 무역센터점에서 아동 놀이 교구 브랜드 '다나플레이' 팝업스토어를 열고 종이블록 등 다나플레이 대표 상품을 최대 20% 할인 판매한다.

판교점은 같은 기간 지하 1층 대행사장에서 모피 전문 브랜드 '진도모피' 할인 행사를 열어 상품 일부를 최초 판매가 대비 최대 30% 할인해 판매하며, 신촌점은 본관 7층 행사장에서 패션 브랜드 '빈폴', '헤지스' 특가전을 열고 남성 가을·겨울(FW) 의류 상품을 최초 판매가 대비 최대 최대 20% 할인해 판매한다.

홈쇼핑업계도 팝업스토어에 나선다. 롯데홈쇼핑은 오는 22일까지 현대백화점 목동점에서 프렌치 아웃도어 브랜드 'AIGLE(에이글)'의 2026년 봄·여름 신상품을 최초 공개하는 팝업스토어를 운영한다.

이번 팝업스토어는 직접 입어보고 혜택까지 누릴 수 있는 고객 참여형 쇼핑 공간으로 기획했다. 봄·여름 신상품 20여 종을 포함해 의류와 잡화 전 라인업을 한자리에서 만나볼 수 있다.

CJ온스타일은 한정판 거래 플랫폼 크림(KREAM)과 함께 20일까지 서울 강남구 크림 도산 플래그십 스토어에서 '교환일기'를 테마로 블랙핑크 멤버 지수와 협업한 'HELLO KITTYxJISOO'(헬로키티x지수) 팝업스토어를 운영한다.

두 주인공이 서로 우정을 나누는 서사를 바탕으로 방문객이 다이어리∙서랍장∙화장대 등을 모티프로 구성된 공간을 거닐며 자연스럽게 이야기에 몰입할 수 있도록 설계됐다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지