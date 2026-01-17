유통업계, 주말 다양한 쇼핑 행사 선보인다

유통업계는 이번 주말 젊은 고객층을 겨냥한 리빙 브랜드부터 프리미엄 샴페인, 제철 먹거리까지 다양한 쇼핑 행사를 선보인다. 백화점은 글로벌 브랜드 팝업스토어와 라이프스타일 제안에 집중하고, 대형마트와 이커머스는 딸기·수산물·설 선물 기획전 등으로 주말 소비자 공략에 나섰다.

17일 업계에 따르면 롯데백화점은 동탄점에 글로벌 리빙 전문브랜드 '니토리'(NITORI) 컴팩트 전략형 매장이 문을 열었다. 동탄이 전국에서 가장 젊은 상권 중 하나라는 점에 주목해 '3040 영패밀리' 고객층에 최적화된 상품군을 선보인다. 오픈을 기념한 인기상품 기간 한정 특별가 판매와 추첨 경품 이벤트도 진행된다. 본점 9층 키네틱그라운드에서는 다음 달 5일까지 프리미엄 라이프스타일 브랜드 '테토(TETO)'의 팝업스토어가 열린다. 팝업 기간내 증정 이벤트도 있다.

신세계백화점은 강남점 하우스오브신세계 와인셀라 1층 와인바&테이블(바이더글라스)에서 다음 달 15일까지 '돔 페리뇽' 팝업스토어를 진행한다. 빈티지 샴페인부터 희소한 레어리퀴 뀌베(최상품)까지 폭넓게 경험해볼 수 있고, 럭셔리 샴페인을 플라이트(잔 단위) 형식으로 선보인다.

현대백화점은 신년을 맞아 유아동 상품 할인 혜택을 제공하는 프로모션을 한다. 20여개 브랜드의 유아동 상품을 최초 판매가 대비 최대 50% 할인 판매하는 행사다. 전 점포에서 진행되며 구매 금액별 추가 혜택도 있다. 더현대 서울 지하 1층에서는 일본 전통 고구마 디저트 브랜드 '이모야킨지로'의 국내 첫 팝업스토어가 열린다.

이마트는 21일까지 생딸기를 비롯해 다양한 딸기맛 먹거리를 저렴하게 구매할 수 있는 '딸기 페스티벌'이 열린다. '떠먹는 논산딸기 케이크'를 비롯해 '논산 딸기크림 단팥빵', 딸기맛 아이스크림, 딸기잼 등 딸기 관련 품목에 할인가가 적용된다.

롯데마트는 새해맞이 '제철 신선 페스타'를 열고 감귤, 딸기, 무, 시래기, 알배기 배추 등 제철을 맞은 농산물을 저렴하게 판매한다. 축산 매대에서는 국내산, 수입산 육류를 모두 할인가에 만나볼 수 있다. 봉지굴, 생연어 등도 할인 품목이다.

홈플러스는 다양한 수산물을 마이홈플러스 멤버십 회원 대상으로 최대 50% 할인한다. 해양수산부가 진행하는 '대한민국 수산대전-고등어 특별 할인전'에 따라 '생물 고등어'와 뼈와 가시를 정성 들여 최대한 제거한 '국내산 자포니카 민물장어'를 모두 반값에 판다. '해동 오징어'도 행사카드 결제 시 반값에 구매할 수 있다.

11번가는 명품 버티컬 서비스 '우아럭스'는 프리미엄 설 선물 수요를 겨냥해 선물 기획전을 오는 18일까지 연다. 기획전 상품을 대상으로 '11번가 신한카드' 결제 시 7%(최대 15만원) 할인 혜택도 제공한다.

롯데온은 오는 18일까지 '2026 패션 프리뷰'를 진행한다. 올해 기대되는 패션 브랜드를 선정해 매일 24시간 브랜드 특가로 판매하는 행사다. 17일에는 쌤소나이트 신상품과 인기상품을 할인하고 18일 르샵을 최대 82% 할인된 가격에 판매한다.

롯데홈쇼핑은 독점 판권을 확보해 유통 중인 프렌치 아웃도어 브랜드 'AIGLE'의 오프라인 팝업을 22일까지 현대백화점 목동점에서 연다. 팝업스토어에서는 올해 봄·여름 신상품을 최초 공개한다. 현장에서 대표상품 3종을 입어보기만 해도 스탬프가 적립되고 스탬프 3개를 모으면 백화점 상품권, 신상품 추가 할인 쿠폰을 받을 수 있는 참여 이벤트도 마련했다.

