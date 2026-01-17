호텔·리조트 업계, 제철 식재료 활용 기획전 연다

호텔·리조트 업계가 제철 식재료를 활용한 음식을 선보이거나 기획전을 진행하는 등 분주히 겨울을 맞이하고 있다.

파라다이스 호텔앤리조트 제공

17일 업계에 따르면 파라다이스 호텔앤리조트는 겨울 시즌을 맞아 특선 메뉴들을 선보인다.

파라다이스시티의 일식 다이닝 '라쿠'는 아귀 간과 방어를 곁들인 '원터 셰프 스페셜' 코스를 선보인다.

파라다이스시티의 이탈리안 레스토랑 '라스칼라'는 제철 방어 타다키가 제공되는 '트립 투 알타 이탈리아 파트 Ⅱ' 코스를 출시했다.

파라다이스시티의 럭셔리 부티크 호텔 아트파라디소의 한식 파인다이닝 레스토랑 '새라새'도 제철 해산물을 중심으로 한 겨울 시즌 코스를 내놓았다.

파라다이스 호텔 부산의 일식당 '사까에'는 세계 4대 진미로 꼽히는 ‘참복’을 활용한 건강 특선 메뉴를 판매한다.

대명소노그룹 소노인터내셔널은 '소노 윈터 에디션' 기획전을 진행한다.

'윈터 베케이션' 패키지는 스키, 워터파크, 키즈 콘텐츠(키즈플레이, 키즈클럽, 레전드 히어로즈) 등을 객실과 결합했다.

해당 패키지를 예약한 고객을 대상으로 새 학기 선물 이벤트도 진행한다.

또 '윈터 겟어웨이' 패키지는 시즌 음료와 사우나 이용권을 숙박과 결합한 패키지다.

델피노, 소노캄(여수·거제·제주), 소노벨 청송은 스페셜 굿즈 '겨울어 사전'을 선착순 300명에게 증정한다.

소노 윈터 에디션 판매 기간은 26일까지고, 투숙 기간은 2월 28일까지다.

휘닉스 파크는 개장 30주년 기념 시즌 패스 '휘닉스 30 찬스 패스'를 판매하고, 전 슬로프를 오픈한다.

시즌권은 다음 달 28일까지 판매하고, 3월 폐장일까지 사용할 수 있다.

기본 상품은 판매 차수에 따라 30만원, 25만원, 20만원으로 구성됐다.

장비 대여 포함 상품, 컴포트 상품 등도 판매된다.

휘닉스 파크는 '윈터 브랜드 페스타'도 진행하고 있다.

플리마켓과 팝 등이 열려 장비와 의류를 현장에서 체험해 볼 수 있다.

윈터 브랜드 페스타는 4차까지 열리며, 오전 10시부터 유스호스텔 앞에서 진행된다.

페어몬트 앰배서더 서울 호텔 로비에 있는 더 아트리움 라운지는 제철 딸기를 활용한 시즌 한정 프로모션 '스트로베리 피에스타'를 선보인다.

제누아즈 시트에 딸기와 생크림을 더한 딸기 생크림 케이크를 비롯해, 제철 생딸기를 활용한 딸기빙수가 대표 메뉴다.

딸기 초코 쉬폰 미니 케이크, 밀크초콜릿 무스, 다쿠아즈 레이어, 딸기 타르트 미니 등 미니 디저트 라인업도 갖춘다.

브런치 메뉴로는 프렌치토스트를 준비했고, 음료 스트로베리 클라우드 라떼, 퓨어 스트로베리, 베리오 쉐이크도 판매한다.

스트로베리 피에스타는 2월 말까지 진행된다.

