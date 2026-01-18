“요즘 주유소 갈 때마다 싸진다?"… 7주 연속 하락 가능성 [수민이가 궁금해요]

국내 주유소 휘발유와 경유 주간 평균 가격이 6주 연속 하락했다. 7주 연속 하락 가능성도 높다.

18일 한국석유공사 유가정보시스템 오피넷에 따르면 1월 둘째 주(11∼15일) 전국 주유소 휘발유 평균 판매가는 지난주보다 L당 14.5원 내린 1706.3원이었다.

서울의 한 셀프주유소에서 운전자가 차량에 주유를 하고 있다. 뉴스1

지역별로 가격이 가장 높은 서울은 전주보다 16.9원 하락한 1762.6원, 가격이 가장 낮은 대구는 19.8원 내린 1667.8원으로 각각 집계됐다.

상표별 가격은 SK에너지 주유소가 평균 1714.7원으로 가장 높았고, 알뜰주유소가 1685.1원으로 가장 낮았다.

경유 평균 판매 가격은 전주 대비 18.1원 하락한 1601.7원을 기록했다.

이번 주 국제유가는 이란 시위 관련 지정학적 리스크 확대로 상승했다가 트럼프미국 대통령의 긴장 완화 발언으로 진정되는 흐름을 보였다.

수입 원유 가격 기준인 두바이유는 지난주보다 3.0달러 오른 62.0달러였다.

국제 휘발유 가격은 1.3달러 상승한 71.9달러, 국제 자동차용 경유는 3.0달러 오른 81.4달러로 집계됐다.

국제유가 변동은 통상 2∼3주가량 차이를 두고 국내 주유소 가격에 반영된다.

대한석유협회 관계자는 “환율 상승에도 최근 국제유가 하락 폭이 컸기 때문에 다음 주에도 국내 기름값은 하락세를 보일 것”이라고 전망했다.

한편 산업통상부는 베네수엘라 사태, 이란 반정부 시위 격화 등 국제 정세 불안정성 확대에 따라 15일 정유업계 및 유관기관과 함께 석유시장 동향을 점검하고, 향후 대응방안을 논의했다.

이날 회의에는 산업부를 비롯해 SK에너지, GS칼텍스, 에쓰오일, HD현대오일뱅크 등 정유4사, 한국석유공사, 에너지경제연구원, 대한석유협회, 한국석유유통협회, 한국주유소협회 등이 참여했다.

에너지경제연구원과 정유사는 현재 글로벌 석유시장이 공급과잉 상황으로 이번 국제 정세가 국제유가 및 우리나라에 미치는 영향은 제한적일 것이라고 전망했다.

