대형마트, 식품 할인전 연다

대형마트는 제철 딸기를 이용한 식품을 내놓아 고객을 불러 모은다. 유명 셰프와 협업 선물세트를 출시했다. 수산물과 육류를 할인가에 제공한다.

이마트 제공

17일 유통업계에 따르면 이마트는 제철을 맞은 딸기를 놓고 다양한 방식으로 즐길 수 있도록 딸기 페스티벌을 개최한다.

페스티벌 운영에 따라 오는 21일까지 국내산 신선 그대로 딸기 500g을 신세계포인트 적립 시 3000원 할인해 7980원에 판매한다.

같은 날부터 28일까지는 딸기를 활용한 베이커리, 아이스크림, 음료, 과자 등을 대상으로 행사가 진행된다.

베이커리에서는 떠먹는 논산딸기 케이크 370g을 신세계포인트 적립 시 2000원 할인한 7980원에 제공하고, 논산 딸기크림 단팥빵(4입)도 포인트 적립 시 1000원 할인해 6980원에 제공한다.

페루산 냉동딸기 1.5㎏는 포인트 적립 시 20% 할인한 8784원에 살 수 있다.

또 하겐다즈 딸기 아이스크림 3종, 벨푸르타, 핀보고메 딸기잼은 30% 할인하고 스타벅스 피지오 피치딸기 400㎖ 등 딸기음료 4종은 2개 이상 구매 시 20% 할인 혜택을 준다.

빙그레 딸기맛 우유 240㎖(4개입) 등 딸기우유, 요거트 4종은 2입을 추가 증정한다.

딸기맛 유아간식 10종은 이마트 애플리케이션(앱) 맘키즈클럽 회원을 대상으로 구매 수량에 따라 최대 50% 할인가에 만날 수 있다.

이마트는 행사 기간인 21일까지 딸기 행사 상품을 합산해 3만원 이상 결제하면 이마트에서 현금처럼 사용할 수 있는 e머니 3000점 증정 이벤트도 진행한다.

롯데마트는 최근 종영한 온라인동영상서비스(OTT) 플랫폼 넷플릭스 오리지널 프로그램 '흑백요리사: 요리 계급 전쟁 시즌2' 우승자 최강록과 협업해 출시한 선물세트 2종을 판매한다.

판매는 다음 달 6일까지인 설 명절 사전예약 동안 이뤄진다.

롯데마트는 최강록의 나야 LA갈비 세트(2㎏)와 최강록의 나야, 와규 야끼니꾸 세트(MBS 8+등급)를 엘포인트 회원 대상으로 2만원 할인 혜택을 제공해 각 10만9000원과 14만9000원에 만날 수 있다.

최강록의 나야 LA갈비 세트는 최강록 셰프가 직접 고안한 특제 소스를 동봉했다.

최강록의 나야, 와규 야끼니꾸 세트는 와규 본갈비살, 치마·부채·살치살 등으로 구성했으며, 최강록 셰프가 직접 개발한 소이·와인 소스를 함께 제공한다.

또 롯데마트는 구이용 상품 5종(토시·살치·부채·꽃갈비·대패삼겹살)으로 구성된 최강록의 나야 시리즈를 판매 중이다.

롯데마트는 2024년 12월 부채·살치·토시살 3종을 먼저 출시했으며, 지난해 3월 꽃갈비살과 대패삼겹살 2종을 추가로 선보이며 상품 라인업을 확대했다.

최강록의 나야 시리즈는 최강록 셰프가 직접 제안한 아늑한 심야 식당 콘셉트를 적용했다.

한 번에 많은 양을 구워 먹는 방식이 아닌, 한 점씩 천천히 구워 가장 맛있는 순간에 소스와 함께 즐길 수 있도록 기획했다.

롯데마트는 오는 21일까지 최강록의 나야 구이용 시리즈 5종을 대상으로 할인 프로모션도 진행한다.

롯데마트는 최강록 셰프 외에도 △요리하다X정지선 목화솜탕수육(500g) △요리하다X정지선 깐쇼칠리새우(350g) △요리하다X정호영 키츠네 우동(2인) △최현석 셰프의 함박스테이크 세트 △최현석 셰프의 집에서 즐기는 온가족 파인다이닝 세트 등을 오는 대상으로 할인 행사도 진행한다.

홈플러스는 올해에도 이른바 인공지능(AI) 물가안정 프로젝트를 계속하고 오는 21일까지는 다양한 수산물과 육류를 할인 판매한다.

마이홈플러스 멤버십 회원을 대상으로 수산물을 최대 반값으로 할인한 가격에 제공한다.

해양수산부가 진행하는 대한민국 수산대전 고등어 특별 할인전에 따라 생물 고등어(중·대)와 국내산 자포니카 민물장어를 모두 반값에 내놓는다.

해동 오징어(대)는 행사카드 결제 시 반값인 2690원에 담을 수 있다.

같은 기간 육류도 마이홈플러스 멤버십 회원 대상으로 할인 판매한다.

보먹돼(보리먹고 자란 돼지) 삼겹살·목심은 40% 할인하고, 미국산 초이스·호주 청정우 냉동 LA식 꽃갈비와 미국산 초이스·호주 청정우 냉동 찜갈비는 1만원 할인한다.

자체상표(PB) 브랜드 심플러스는 지난해 출시한 심플러스 엑스트라버진 올리브유(1L)에 이어 심플러스 아보카도 오일(1L)을 동일 가격인 1만4900원에 출시했다.

겨울 방학을 맞아 학생이 선호하는 콘치즈, 매콤떡볶이, 양념야끼만두 등 홈플델리 분식 3종도 새롭게 선보인다.

마이홈플러스 멤버십 회원 대상으로 모두 20% 할인 혜택을 준다.

그 밖에도 △치킨·돈까스·튀김류 10여 종 △유부초밥 10여 종 △아이스크림 디저트 20종가량은 1+1에 내놓는다.

스낵·비스킷 70종가량은 11개 1만원에 팔고, 파이·비스킷 40여 종은 3개 9900원 묶음 행사로 만날 수 있다.

현대백화점은 18일까지 판교점은 지하 1층 대행사장에서 모피 전문 브랜드 진도모피 최대 30% 할인 행사를 진행한다.

이에 따라 △밍크 메일 재킷(160만원) △밍크 메일 반후드 베스트(210만원) △밍크 휘메일 스탠드 카라 재킷(320만원) 등이 소비자를 맞는다.

신촌점은 본관 7층 행사장에서 패션 브랜드 빈폴과 헤지스 특가전을 열고 남성 가을·겨울(FW) 의류 상품을 최초 판매가 대비 최대 최대 20% 할인가로 제공한다.

빈폴의 △니트 소매 구스 다운(40만5300원) △논퀼팅 롱다운 재킷(58만7300원) △논퀼팅 다운 재킷(41만9300원) 등을 선보인다.

