주말 평년보다 포근한 날씨, 미세먼지는 17일 오후부터 회복 [내일 날씨]

마스크를 착용한 한 외국인 관광객이 16일 서울 경복궁을 둘러보고 있다. 사진=허정호 기자

토요일인 오는 17일 오후부터는 대기질이 나아질 전망이다. 주말까지는 포근한 날씨가 이어지다가 다음 주 월요일부터 기온이 뚝 떨어질 것으로 보인다.

16일 국립환경과학원에 따르면 17일 세종과 충북은 미세먼지 농도가 '나쁨', 나머지 지역은 '보통' 수준이겠다.

다만 수도권·강원영서·대전·충남은 새벽까지, 호남과 영남은 오전까지 미세먼지가 '나쁨' 수준을 유지하겠다.

과학원은 북서쪽에서 청정한 공기가 유입돼 이른 오전 중서부 지역부터 대기질이 나아지기 시작해 오후가 되면 전국 미세먼지 농도가 '좋음' 또는 '보통' 수준으로 낮아질 것이라고 설명했다.

주말 기온은 평년과 비슷하거나 그보다 약간 높은 수준을 유지하겠다.

17일 아침 최저기온은 -7∼6도, 낮 최고기온은 2∼14도일 것으로 예상된다. 18일은 아침 최저기온이 -8∼4도, 낮 최고기온이 4∼14도겠다.

주말에도 동해안과 영남 일부 등 백두대간 동쪽을 중심으로 대기가 건조한 상황이 유지되겠다. 다른 지역도 대기가 건조할 수 있으니 불이 나지 않도록 조심해야 한다.

17일 새벽부터 오전 사이 서해안에 순간풍속 시속 55㎞(15㎧) 안팎의 강풍이 불겠으며 서해먼바다·동해중부먼바다·동해남부북쪽바깥먼바다에 17일부터 바람이 시속 30∼60㎞(9∼16㎧)로 거세게 불고 물결이 1.5∼3.5ｍ로 높게 치겠으니 주의가 필요하다.

한편 기온은 다음 주 절기 대한(大寒)인 20일 북쪽에서 찬 공기가 유입되면서 급락할 것으로 예상된다.

19일은 아침 최저기온과 낮 최고기온이 각각 -5∼5도와 -1∼12도로 주말 기온보다 약간 낮겠으나 20일은 -15∼-2도와 -3∼6도로 상당히 낮겠다.

