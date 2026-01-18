대저페리, 포항~울릉 쾌속선 전국민 50% 특별할인… 3월 한 달 간 진행

㈜대저페리는 포항~울릉 간 초쾌속 여객선 ‘썬라이즈호’의 운항 재개를 기념해 전 국민 대상 50% 특별 할인 이벤트를 진행한다고 18일 밝혔다.

이번 이벤트는 오는 3월 3일부터 3월 31일까지 약 한 달 간 진행되며, 주중과 주말 구분 없이 전 국민 누구나 정상가 68,000원에서 50% 할인된 3만4000원에 이용할 수 있다.

또한 같은 기간에는 울릉 주민을 대상으로 무료 승선 이벤트도 함께 진행해 울릉 주민들의 육지 접근성을 높이는 한편, 관광 비수기철 수요 확대와 더불어 지역 관광 경제 활성화에도 기여한다는 방침이다.

대저페리 관계자는 “이번 할인 이벤트를 통해 많은 분들이 천혜의 자연을 간직한 동해의 보석 섬 울릉도와 우리 땅 독도를 꼭 한 번 방문해 보시길 바란다”며 “비수기철 울릉 지역 관광 경제 활성화에도 보탬이 되길 기대한다”고 말했다.

이어 “현재 썬라이즈호 50% 특별 할인 예약을 접수 받고 있다”며 “4월부터 6월까지는 엘도라도 익스프레스호의 좌석 등급 업그레이드 이벤트를 진행하고 있는 만큼 많은 관심과 성원을 부탁드린다”고 덧붙였다.

한편 세계에서 가장 빠른 국내 최대 규모로 포항~울릉 간 2시간 50분에 주파하는 초쾌속 여객선 엘도라도 익스프레스호는 오는 4월 중 운항 재개할 방침이다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지