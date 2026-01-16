동국대 WISE캠퍼스, 2026년도 예비 신입생 역량 강화 캠프 개최

동국대학교 WISE캠퍼스는 지난 14~15일 양일간 2026학년도 예비 신입생을 대상으로 '신입생 역량 강화 캠프'를 개최했다고 16일 밝혔다.

이번 캠프는 입학을 앞둔 예비 신입생 120명을 대상으로 대학 생활을 미리 체험하고, 대학생에게 요구되는 핵심 역량을 계발할 수 있도록 지원하기 위해 마련했다.

동국대학교 WISE캠퍼스는 지난 14~15일 양일간 2026학년도 예비 신입생을 대상으로 '신입생 역량 강화 캠프'를 개최한 가운데 신입생들이 기념촬영을 하고 있다. 동국대학교 WISE캠퍼스 제공

캠프는 예비 신입생들의 대학 생활 조기 적응을 돕기 위해 다양한 참여형 프로그램으로 구성했다.

주요 내용으로는 선배들이 직접 대학 생활 노하우와 성적 관리, 대인관계, 장학금 정보를 전하는 '선배와 함께하는 멘토 특강'을 비롯 팀워크와 문제 해결 능력을 키우는 참여형 프로그램 '원, 투, 쓰리 뛰어!', 교내 동아리 축하 공연, 인생의 도전과 한계를 주제로 한 명사 특강 등이다.

동국대 WISE캠퍼스는 앞으로도 신입생 맞춤형 교육 프로그램을 통해 학생들의 대학 생활 적응을 지속적으로 지원할 계획이다.

정효원 동국대 WISE캠퍼스 교양융합교육원장은 "앞으로 더욱 내실 있는 프로그램을 마련해 신입생들의 역량 강화 및 성공적인 대학 생활 정착을 적극 지원하겠다"고 말했다.

