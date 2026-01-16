'하늘 하루종일 답답'…서울 올해 첫 초미세먼지주의보 발령 [한강로 사진관]

한강로 사진관은 세계일보 사진부 기자들이 만드는 코너입니다. 우리가 세상을 보는 방법은 다양합니다. 눈으로도 보고 귀로도 듣습니다. 간혹 온몸으로 느끼기도 합니다. 사진기자들은 매일매일 카메라로 세상을 봅니다. 취재현장 모든 걸 다 담을 순 없지만 의미 있는 걸 담으려고 합니다. 그리고 조금은 사심이 담긴 시선으로 셔터를 누릅니다. 다양한 시선의 사진들을 엮어 사진관을 꾸미겠습니다.
16일 오전 서울 초미세먼지(PM2.5) 농도가 '매우 나쁨' 수준까지 치솟았다.
이날 오전 10시 기준 서울 1시간 평균 초미세먼지 농도는 104㎍/㎥로 초미세먼지 매우 나쁨 수준(76㎍/㎥ 이상)에 해당했다. 세종(108㎍/㎥)에 이어 두 번째로 높았다.
한국환경공단은 이날 오전 11시를 기해 서울에 초미세먼지주의보가 발령됐다고 밝혔다. 올해 첫 초미세먼지주의보 발령이다.
초미세먼지 농도가 75㎍/㎥ 이상 상황이 2시간 지속되면 초미세먼지주의보가 발령된다.
전날 국외에서 유입된 미세먼지와 국내에서 발생한 미세먼지가 대기 정체로 빠져나가지 못한 상황이 이어져 하루종일 서울의 하늘이 답답했다.
