'하늘 하루종일 답답'…서울 올해 첫 초미세먼지주의보 발령 [한강로 사진관]

마스크를 착용한 한 외국인 관광객이 16일 서울 경복궁을 둘러보고 있다.

16일 서울 도심이 초미세먼지와 짙은 안개로 뿌옇게 보이고 있다.

16일 서울 경복궁에서 바라본 서울 도심이 초미세먼지와 짙은 안개로 뿌옇게 보이고 있다.

16일 서울 도심이 초미세먼지와 짙은 안개로 뿌옇게 보이고 있다.

16일 서울 국회에서 바라본 여의도가 초미세먼지와 짙은 안개로 뿌옇게 보이고 있다. 서울시는 이날 오전 11시 기준 초미세먼지 주의보를 발령했다.올해 첫 초미세먼지 주의보 발령이다.

16일 오전 서울 초미세먼지(PM2.5) 농도가 '매우 나쁨' 수준까지 치솟았다.

이날 오전 10시 기준 서울 1시간 평균 초미세먼지 농도는 104㎍/㎥로 초미세먼지 매우 나쁨 수준(76㎍/㎥ 이상)에 해당했다. 세종(108㎍/㎥)에 이어 두 번째로 높았다.

한국환경공단은 이날 오전 11시를 기해 서울에 초미세먼지주의보가 발령됐다고 밝혔다. 올해 첫 초미세먼지주의보 발령이다.

초미세먼지 농도가 75㎍/㎥ 이상 상황이 2시간 지속되면 초미세먼지주의보가 발령된다.

전날 국외에서 유입된 미세먼지와 국내에서 발생한 미세먼지가 대기 정체로 빠져나가지 못한 상황이 이어져 하루종일 서울의 하늘이 답답했다.

