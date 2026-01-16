'갑질 논란' 속 CEO 송은이 눈길…직원 위해 정신과 전문의 채용

코미디언 송은이가 자기보다 회사를 더 생각한다는 검사 결과를 받았다.

그는 지난 15일 유튜브 채널 '비보티비(VIVO TV)'에 올라온 영상에서 대표로 있는 회사 미디어랩시소에 입사한 정신과 전문의 이광민고 사연을 읽었다.

앞서 송은이는 비 오는 날의 사람이란 주제로 그림 검사를 시작했다.

이광민은 "우산을 쓰고 있는 사람은 대표님인데 큰 우산을 쓰고 있어서 스스로에 대한 자기 보호를 잘 하고 계신 것"이라고 말했다.

그는 "그림 그린 순서로 나무를 먼저 그렸는데 약간 뭉클했다"며 "이 나무가 상징하는 게 회사인 것 같다. 나무는 타인을 위한 건데 이걸 먼저 생각하셨다"고 했다.

이어 송은이는 회사 직원이 보낸 "술 안 먹는다고 손이 떨리거나 잠이 안 오는 거 아닌데 매일 마신다. 혹시 알콜 중독인 게 아니냐"는 사연을 읽었다.

이광민은 "이 술을 통해서 그 다음날 활기차게 일을 지속할 수 있다면 이건 필요악"이라며 "우울할 때 술로 푸는 게 제일 안 좋다"고 말했다.

송은이는 "직원 사연을 듣는 시간이 너무 좋아서 다음에 김숙이 있을 때 함께 하면 좋을 것 같다"고 했다.

