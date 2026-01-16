노동부, 불법파견 의혹 등 쿠팡 근로감독 착수

고용노동부가 쿠팡 본사와 쿠팡풀필먼트서비스(CFS), 쿠팡로지스틱스서비스(CLS), 배송캠프를 대상으로 16일 근로감독에 착수했다.

노동부는 쿠팡 본사 등 총 4곳에 대해 이날부터 근로감독에 나선다고 밝혔다. 쿠팡의 불법파견, 블랙리스트 작성·관리, 저성과자 퇴출프로그램(PIP) 운영 등 다수 의혹을 규명하기 위해서다. 노동부는 국회 청문회, 언론 등에서 제기된 노동관계법 위반 의혹을 들여다볼 예정이다.

앞서 노동부는 이달 5일 ‘쿠팡 노동·산안 수사·감독 태스크포스(TF)’를 꾸렸다. 이번 감독도 TF에서 지휘한다. 노동부는 그간 기초 사실관계 조사, 세부 감독방안 마련 등 철저한 사전준비를 했다고 밝혔다.

불법파견 의혹은 쿠팡 본사에 직접 고용된 배송기사가 쿠팡 물류배송 자회사인 쿠팡CLS로부터 업무 지시를 받았는지 아닌지가 핵심이다. 지난달 국회에서 열린 쿠팡 청문회에서 김영훈 노동부 장관은 “본사 직원과 CLS 직원이 뒤섞여 일하는 것은 불법파견이라고 생각한다”고 발언했다.

노동부는 제기된 의혹을 집중 규명하는 동시에 지난해 1월 요구한 ‘안건보건 및 작업환경 개선권고’ 이행 여부도 함께 점검한다.

산재 은폐는 별도 수사 중이다. 노동부 관계자는 “산재 은폐 및 원인 조사 방해와 관련해서는 지난해 12월 말 고발이 제기된 만큼 현재 강도 높은 수사를 진행 중”이라고 설명했다. 택배노조는 쿠팡 측이 2020년 10월 숨진 쿠팡 물류센터 노동자 고(故) 장덕준씨의 과로사를 축소·은폐하고 증거를 인멸했다며 증거인멸교사·산업안전보건법 위반 등 혐의로 김범석 쿠팡 의장을 고발했다. 쿠팡 물류 자회사인 쿠팡CFS도 함께 고발됐다.

김 장관은 “쿠팡의 위법 의혹에 대해 다시 한 번 철저히 조사하고 위법사항 확인 시에는 법에 따라 엄중하게 조치하겠다”고 말했다.

