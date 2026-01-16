베네수엘라 野 지도자 마차도, 트럼프에 자신의 노벨상 증정

지난해 노벨평화상 수상자인 베네수엘라 야권 지도자 마리아 코리나 마차도가 도널드 트럼프 미국 대통령에게 자신의 평화상 메달을 증정했다.

마차도는 15일(현지시간) 미 의회에서 가진 기자회견에서 “나는 미국 대통령에게 노벨평화상 메달을 드렸다”고 말했다. 그는 200년 전 미국 독립전쟁의 영웅인 라파예트 장군이 베네수엘라 출신 남미의 독립 영웅 시몬 볼리바르에게 미국 초대 대통령인 조지 워싱턴의 초상이 새겨진 메달을 전달했고, 볼리바르가 그 메달을 평생 간직했다는 일화를 전하면서 해당 메달에 대해 “200년 동안의 폭정에 맞선 자유를 위한 투쟁 속에 미국과 베네수엘라 국민 사이의 형제애를 상징한다”고 설명했다. 그러면서 “‘볼리바르의 국민’들은 이제 워싱턴 전 대통령의 후계자에게 이번에는 노벨평화상 메달로, 우리의 자유를 위한 그의 특별한 헌신을 인정하는 의미로 메달을 되돌려주고 있다”고 강조했다. 볼리바르의 국민은 베네수엘라 국민을 의미한다. 베네수엘라의 공식 명칭은 볼리바르를 기리는 의미로 ‘볼리바리언 베네수엘라 공화국’(Bolivarian Republic of Venezuela)이다.

마리아 코리나 마차도. AP연합뉴스

미 CBS 방송 등에 따르면 마차도의 메달 전달은 이날 백악관에서 트럼프 대통령과의 비공개 면담 자리에서 이뤄졌으며, 복제품이 아닌 진품이었다. 트럼프 대통령도 자신의 소셜미디어(SNS) 트루스소셜에 마차도로부터 노벨평화상을 받았다는 것을 알렸다. 트럼프 대통령은 “오늘 베네수엘라의 마차도를 만나 큰 영광이었다. 그녀는 많은 일을 겪어온 훌륭한 여성”이라며 “마리아는 내가 해온 일을 인정해 나에게 그녀의 노벨평화상을 증정했다. 상호 존경의 멋진 제스처였다. 고맙다 마리아”라고 적었다.

앞서 마차도는 지난 5일 폭스뉴스와의 인터뷰에서 트럼프 대통령과 노벨평화상을 나누고 싶다면서 진품 메달을 전달하겠다는 의사를 밝힌 바 있다. 트럼프 대통령이 지난 3일 미군 기습 군사작전을 통해 베네수엘라의 철권통치자 니콜라스 마두로 대통령을 체포해 미국으로 압송하며 축출한 것에 대한 감사의 표시다. 다만 노벨위원회는 마차도의 메달 증정으로 노벨상 수상자가 바뀌지는 않는다는 입장이다. 마차도는 이날 백악관 방문 이후 미 연방 의회를 찾아 상원의원들과 면담한 자리에서 트럼프 대통령과의 만남을 “대단했다”(extraordinary)고 표현했다.

마차도의 노벨상 메달 증정에 대해선 향후 베네수엘라 정국 운영에서 트럼프 대통령의 환심을 사기 위한 것이라는 해석이 나오고 있다. 트럼프 대통령은 현재 델시 로드리게스 대통령 권한대행이 이끄는 기존 베네수엘라 정부를 상대하고 있다. 트럼프 대통령은 마차도가 베네수엘라 내에서 충분한 지지와 존경을 받고 있지 않다며 차기 지도자감이 아니라는 평가를 한 바 있다.

