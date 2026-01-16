디앤디파마텍 “MASH 신약 약효 빨라…4주 만에 50% 지방간 감소” [2026 JPMHC]

디앤디파마텍이 ‘대사이상 지방간염(MASH)’ 치료제 ‘DD01’의 12주 및 24주 투약 관련 중간 연구 데이터를 발표했다.

이슬기 디앤디파마텍 대표이사는 15일(현지 시간) 미국 샌프란시스코에서 열린 ‘JP모건 헬스케어 콘퍼런스(JPMHC)’ 아시아태평양(APAC) 트랙 발표에서 “수십년간 쌓인 지방간이 6개월 이상 기다리지 않고도 4주 만에 절반 수준으로 줄어드는 효과를 확인할 수 있다면 (약물) 선호도가 높을 수밖에 없다”고 말했다.

이슬기 디앤디파마텍 대표가 15일(현지시간) ‘JP모건 헬스케어 콘퍼런스(JPMHC)’ 아시아태평양(APAC) 트랙에서 발표하고 있다. JP모건 헬스케어 컨퍼런스 기자단

DD01은 디앤디파마텍이 자체 개발한 GLP-1(글루카곤 유사 펩타이드-1) 및 글루카곤 수용체 동시 타깃 장기 지속형 이중 작용제다.

이 대표는 “DDO1은 혈당 조절과 체중 감소를 포함한 GLP-1의 모든 이점을 제공하는 동시에, 간을 표적으로 하는 화합물로서 강력한 글루카곤 활성을 제공한다”며 “GLP-1과 글루카곤 활성 사이 황금 비율을 달성했다”고 설명했다.

DD01은 빠른 속도의 지방간 감소 효과가 차별점이다. DD01 임상 결과 40㎎과 80㎎ 용량에서 4주 만에 평균 50%의 지방간 감소했다. 40㎎ 투여 환자 전부 지방간 30% 이상 감소했는데, 이는 기존 MASH 치료제들이 최소 24주에 보이는 효과보다 나은 수준이다. 12주 만에는 62.5% 이상 지방간이 감소하는 결과가 나왔다.

이 대표는 “12주차 결과와 동일하게 24주차에서도 긍정적으로 약효가 지속돼 고무적”이라고 전했다.

이 대표는 발표 전날에도 기자들과 만나 “발표 기회를 얻어 감사하다. 우리가 내세울 수 있는 MASH 치료제의 장점을 부각하려고 한다”며 “글로벌 투자자들이 바이오 회사에 대한 관심은 많지만, 이해도는 낮다. 그러나 당사에 대해 많이 알고 싶다고 적극적으로 의견을 개진해 와 뜻깊고 뿌듯하다”고 했다.

최근 대세로 떠오른 인공지능(AI)을 활용한 신약 개발에 대해선 “이제 뇌와 관련된 빅데이터를 구축했고, 거대 IT 기업 등과 논의하고 있다”며 “때가 되면 회사 차원에서 공유하는 날이 있을 것”이라고 강조했다.

