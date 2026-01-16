靑 "이혜훈, 野서 5번 공천에 3번 의원…우리가 쓰겠다니 비판"

이규연 청와대 홍보소통수석은 16일 이혜훈 기획예산처 장관 후보자를 둘러싼 논란과 관련해 "제기된 의혹에 대해 상당 부분은 인사청문회에서 해명해야 한다"고 밝혔다.



이 수석은 이날 KBS 라디오에 출연해 "여러 의혹이 많이 나왔고, 국민 우려를 굉장히 무겁게 인식하고 있다"며 이같이 말했다.

이규연 홍보소통수석. 연합뉴스

그는 "사실과 의혹 제기, 과장이 혼재된 것 같다"며 "본인도 일정 부분은 통렬하게 반성하고 있다고 했으니 청문회에서 국민 눈높이에 맞는 해명이 나올 것으로 기대한다"고 언급했다.



다만 이 후보자에 대한 야당의 공세에 대해선 "야당에서 5번이나 공천을 받았고, 3번 국회의원을 했는데 그때는 가만히 있다가 우리 쪽에서 쓰겠다고 하니 비판하는 건 논리적으로 안 맞는다"고 지적했다.



중대범죄수사청(중수청)·공소청 설치법 정부안에 대한 여권 일각의 반발과 관련해선 "(정부안은) 의견을 수렴하기 위한 초안으로, 잠정안이나 확정안도 아니다"라고 설명했다.



이 수석은 이재명 대통령이 해당 법안에 대한 의견 수렴을 지시한 것을 거론, "대통령은 경찰 편도 아니고 검찰 편도 될 수 없다"며 "국민 편에 서야 한다는 원칙을 말씀하신다"고 전했다.



그러면서 "검찰이 정치에 관여하는 일이 없게 하겠다는 게 개편안의 가장 중요한 대원칙으로, 앞으로도 이런 대원칙이 훼손되는 일은 전혀 없을 것"이라고 했다.



북한의 '한국발 무인기 침투' 주장에 대처하는 과정에서 국가안보실과 통일부 간 입장차가 노출되고 있다는 지적엔 "안보실과 통일부 장관의 입장은 조금씩 다를 수밖에 없다"며 "전체적으로 같은 방향으로 가더라도 속도는 다를 수가 있다"고 설명했다.



국민의힘이 이 대통령 주재 여야 지도부 오찬에 불참 의사를 밝힌 데 대해선 "아쉽다"고 했고, 국민의힘의 영수회담 요구와 관련해선 "대통령이 야당 지도자들과 언제든지 만날 수 있다는 입장을 갖고 있지만, 방송에서 발언을 들은 것 외에 구체적 제안이 온 것은 현재까지 없는 것으로 안다"고 말했다.



미국 의회 일각에서 우리 정부가 쿠팡을 부당하게 차별하고 있다는 주장이 나오는 것엔 "특정 기업을 차별하려는 것이 절대로 아니다"라며 "한미 간에 최선을 다해 이 사안을 긴밀히 논의하고 있다"고 설명했다.



이 수석은 한국이 쿠팡 경영진에 대한 '정치적 마녀사냥'을 하고 있다는 공화당 캐롤 밀러 하원의원 발언을 언급하며 "(쿠팡 측이) 한 일이 없어야 마녀사냥이 되는 것"이라며 "대규모 정보 유출 사태가 있었고 청문회에 나오는 것이나 수사 상황에 제대로 협조를 안 하지 않았느냐"고 반박했다.

