정청래, 장동혁 단식에 “몽니단식쇼…단식 투정 같아”

더불어민주당 정청래 대표가 무기한 단식에 들어간 국민의힘 장동혁 대표를 향해 “국민과 역사 앞에 최소한의 반성도 없이 몽니를 부리고 있는 ‘단식쇼’”라고 비판했다.

정 대표는 16일 국회에서 열린 최고위원회의에서 “윤석열 사형 구형에 대한 일언반구, 아무 말도 없이 그냥 밥을 굶는다”며 이같이 말했다. 장 대표는 민주당이 2차 종합특검법만 밀어붙이고 통일교 특검 및 공천헌금 의혹을 수사하는 특검은 받아들이지 않은 데 항의하는 성격으로 전날부터 단식을 시작했다.

정 대표는 “분명 우리가 통일교·신천지 특검을 하자고 했는데, 장 대표는 왜 통일교특검 수용을 촉구하는 단식을 하는지 정말 이상하다”며 “참으로 생뚱맞고 뜬금없는, 단식 투쟁이 아닌 ‘단식 투정’ 같다”고 낮췄다. 그는 “국민들께서는 한동훈 사태로 위기에 몰리자 시선 돌리기용 ‘셀프 구명’ 단식 투쟁이라고 생각할 것”이라며 “단식을 중단하고 시대적 흐름인 내란 청산에 협조해 주기를 바란다”고 촉구했다.

황명선 최고위원 역시 회의에서 장 대표 단식을 “정치적 곤경에 빠진 자신을 구출하기 위한 국면 전환용 쇼”라고 밝혔다. 황 최고위원은 “한동훈 제명 문제로 당내 비판이 거세지자 돌연 특검 수용을 외치며 단식에 들어간 것은 전형적 정치적 꼼수”라며 “장 대표가 끊어야 할 것은 식사가 아니라 윤석열”이라고 지적했다. 그는 “왜 신천지 수사를 반대하느냐”며 “장 대표는 뜬금없고 명분도 없는 단식이 아닌 윤석열과 단절부터 선언하기 바란다”고 지적했다.

