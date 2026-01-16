“우리 군인들 있어 든든” 22사단 비호대대·북극성포병대대 장병들, 대형 화재 막아

화재 진화한 육군 제22보병사단 장병들. 사진=연합뉴스

혹한기 훈련을 하던 군 장병들이 민가 화재를 발견하고 신속한 초동 조치로 대형 화재를 막았다.

주민들은 “우리 마을에 군인들이 있어 든든하다”고 감사 인사를 전했다.

16일 육군 제22보병사단에 따르면 비호대대 김득중 원사 등 장병 8명은 지난 7일 오후 강원 고성군 간성읍 광산2리에서 혹한기 훈련을 마치고 부대로 복귀하던 중 인근 민가가 화염에 휩싸인 모습을 목격했다.

상황의 심각성을 인지한 장병들은 즉시 119와 경찰에 신고한 뒤 망설임 없이 화재 현장으로 달려갔다.

현장에서는 앞마당에 쌓여 있던 폐자재가 불타고 있었으며, 강풍으로 화염이 높이 치솟아 접근이 쉽지 않은 상황이었다.

특히 주변에는 합판과 LPG 가스통까지 놓여 있어, 자칫 민가가 밀집한 마을 전체로 불길이 번질 수 있는 위급한 상황이었다.

이에 김 원사는 우선 LPG 가스통의 밸브를 잠그고, 최승훈 중사에게 인근 주민들에게 화재 사실을 알리도록 지시해 신속한 대피를 유도했다.

장병들은 도로변에 설치된 살수함을 이용해 화재 진압을 시도했으나, 연일 이어진 강추위로 살수함이 결빙돼 물 공급이 원활하지 않았다.

이에 장병들은 마당 수돗가에서 세숫대야로 물을 길어 나르며 불길을 잡는 데 힘을 보탰다.

같은 시각 북극성포병대대 윤호준 대위 등 장병 4명도 부대에서 훈련 장비를 점검하던 중 창문 너머로 연기와 불길을 발견하고 소화기를 들고 현장으로 달려갔다.

이들은 오후 8시 40분쯤 소방차와 경찰차가 현장에 도착하자 장병들은 진화 상황과 현장 여건을 상세히 설명하며 현장 안내를 도왔다.

소방 당국의 신속한 진화로 주불은 빠르게 잡혔고, 장병들은 잔불 여부를 확인한 뒤 부대로 복귀했다.

남인수 광산2리 이장은 연합뉴스와의 인터뷰에서 “강풍이 불어 화재가 마을로 번질까 노심초사했는데 군인들의 침착하고 신속한 대응 덕분에 주민들이 무사히 대피하고 큰 피해를 막을 수 있었다”고 감사 인사를 전했다.

김득중 원사는 “국민이 어려움에 부닥쳤을 때 군인으로서 신속히 판단하고 용기 있게 행동하는 것이 얼마나 중요한지 다시 한 번 느꼈다”며 “앞으로도 전선의 최북단에서 국민의 생명과 재산을 지키는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.

