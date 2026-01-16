국민의힘, 이 대통령에 “국정기조 전환 논의 여야 단독 영수회담 제안”

송언석 원내대표는 16일 이재명 대통령에게 “국정기조 전환을 논의하기 위한 여야 단독 영수회담을 하자”고 제안했다.

송 원내대표는 이날 오전 국회에서 간담회를 열고 “지금은 한가한 오찬쇼를 할 때가 아니다”라며 이같이 밝혔다.

이 대통령은 이날 여야 지도부를 청와대로 초청해 오찬 간담회를 연다. 하지만 국민의힘 장동혁 대표는 전날부터 통일교·공천헌금 의혹을 규명할 특검 도입을 촉구하며 단식 농성에 돌입해 불참한다.

송 원내대표는 이 대통령에게 통일교 특검과 민주당 공천 헌금 특검 등 이른바 쌍특검을 전면 수용해달라고 요구했다.

그는 “이 대통령이 통일교 게이트에 대한 검경 합동수사본부 수사를 지시함에 따라 민주당이 약속을 파기하고 특검 추진을 중단하는 움직임을 보이고 있다”라며 “민주당이 당초 약속했던 대로 통일교 특검 수사가 이뤄질 수 있도록 조치해달라”고 강조했다.

이어 “야당 탄압 정치 보복 3대 특검 연장법이 설령 필리버스터를 뚫고 국회에서 의결된다 하더라도 대통령께서 재의요구권을 행사해 여야 간 재협상을 요청해주길 바란다”며 “이대로 집권 여당의 뜻대로 3대 특검 연장법을 일방처리한다면 다가올 6·3 지방선거는 특검 개입으로 최악의 불공정 선거로 기록될 것”이라고 말했다.

부동산, 환율, 물가 등 경제 정책에 대한 기조 전환도 촉구했다.

송 원내대표는 “실패한 10·15 부동산 대책을 전면 철회하고 과감한 수도권 부동산 공급대책을 발표해달라”라며 “시장을 규제로 억누르려는 시도를 중단해달라”고 했다. 이어 “환율·물가 폭등 해소 대책과 노란봉투법과 정보통신망법 등 악법들의 전면 개정 논의를 위한 여·야·정 민생경제연석회의를 제안한다”고 덧붙였다.

이와 함께 이혜훈 기획예산처 장관 후보자와 관련 지명 즉각 철회 및 인사검증 시스템 쇄신을 요구했다. 또 여권이 추진 중이 사법개혁과 관련 법 왜곡죄 신설과 대법관 증원, 4심제 도입 등 사법파괴 악법들 추진 움직임을 즉각 중단해달라고 목소리를 높였다.

