“유기동물 관리 부실 해소 위해”… 군산시, 보호센터 직영 전환

전북 군산시가 유기·유실 동물 보호의 공공성과 투명성을 강화하기 위해 민간 위탁으로 운영해 온 유기동물보호센터를 직영 체제로 전환한다. 센터 운영 과정에서 각종 논란과 관리 부실이 드러나면서 동물복지 수준을 근본적으로 개선해야 한다는 지역 사회의 요구를 반영한 조치다.

군산시는 민간 위탁 유기동물보호센터에 대한 지정 취소 절차를 진행하고, 보호 공백을 방지하기 위해 임시 직영 운영 체제로 전환할 계획이라고 17일 밝혔다. 지정 취소 여부는 관련 법령에 따른 행정 절차를 거쳐 최종 확정될 예정이다.

군산시청사 전경.

이번 결정은 민간 보호센터에서 실험용 돼지 사체를 사료로 제공한 사실이 알려져 사회적 공분을 산 데다, 군산시 특정감사와 농림축산식품부 현장 점검에서 다수의 지적 사항이 확인된 점을 종합적으로 고려한 결과다.

이번 직영 전환을 계기로 유기 동물 보호 체계의 신뢰 회복과 함께 중장기적인 시설 개선 논의도 본격화될 것으로 보인다. 군산시는 임시 직영 운영을 통해 보호 공백을 막는 동시에, 국비 확보를 통한 신규 보호센터 건립도 추진할 예정이다. 현재 군산시 동물보호센터에는 300여 마리의 유기·유실 동물이 보호되고 있다.

군산시는 민간 위탁 취소 이후에도 동물 보호에 차질이 없도록 임시 직영 운영 시설을 마련해 동물을 순차적으로 이동시키고, 사육·관리·진료 등 전반적인 보호 체계를 안정적으로 유지할 계획이다. 중장기적으로는 국비 공모 사업을 통해 동물보호법상 시설·인력 기준을 충족하는 새로운 보호센터를 건립해 동물복지를 중심에 둔 체계적인 관리 시스템을 구축할 방침이다.

군산시 관계자는 “임시 직영 운영을 통해 동물보호센터 운영의 안정성을 신속히 확보하고, 향후 보호시설을 건립해 시민과 동물 모두의 신뢰를 높일 것”이라고 말했다.

