르무통, 성북구 취약계층에 난방비 1,000만 원 후원

출처=르무통

‘편하지 않으면 출시하지 않는다’는 브랜드 철학을 가진 걷기 편한 신발 브랜드 르무통(LeMouton)이 서울 성북구 지역의 취약계층을 위해 연탄과 난방유 후원금 1,000만 원을 전달했다고 밝혔다.

이번 후원은 한파가 이어지는 겨울철, 난방비 부담으로 어려움을 겪는 이웃들에게 따뜻한 온기를 선물하고자 진행된 것으로, 전달된 기부금은 연탄과 난방유를 지원하는 데 사용될 예정이다.

르무통은 이번 성북구 후원 외에도 지속적인 사회공헌 활동(CSR)을 통해 기업의 사회적 책임을 다하고 있다. 최근에는 문경관광공사와 협력하여 문경시 일원의 취약계층 가구를 방문해 약 2,600장의 연탄을 임직원들이 직접 배달하는 봉사활동을 진행한 바 있다. 또한, 소아암 환아 치료비 3,000만 원 기부, 전국 지역 아동보육원 및 아동권리보호사업에 기금과 물품 후원, 김장 나눔 행사 참여 등 도움이 필요한 곳에 따뜻한 손길을 전하는 나눔 행보를 꾸준히 이어오고 있다.

르무통의 허민수 대표는 “추운 날씨에 난방비 문제로 어려움을 겪는 이웃들에게 우리의 손길이 도움이 되길 바란다.”라며, “앞으로도 르무통은 고객에게 받은 사랑을 사회에 환원하기 위해 체계적이고 꾸준한 사회공헌 활동을 펼쳐 나갈 것”이라고 말했다.

한편, 르무통은 ‘걷는 즐거움’의 가치를 확산 및 걷기 문화 선도를 위해 문경새재와 순천만국가정원 등 국내 대표 걷기 명소에서 오프라인 캠페인을 전개하였으며, 국가유산청과 함께하는 ‘산사의 길’ 캠페인 동참 및 일본 시장 진출 등 국내외에서 브랜드 영향력을 넓혀가고 있다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지