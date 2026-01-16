안성재, 악플 1만3000개 '두쫀쿠 논란'에 결국 A/S 영상 게재

안성재가 1만3000개의 악플이 달린 '두쫀쿠 논란'에 결국 A/S 영상을 게재했다. 유튜브 채널 '셰프 안성재 Chef Sung Anh' 영상 캡처

셰프 안성재가 1만3000개의 악플이 달린 ‘두쫀쿠(두바이 쫀득 쿠키) 논란’에 결국 A/S 영상을 게재했다.

지난 14일 유튜브 채널 ‘셰프 안성재 Chef Sung Anh’에는 ‘열화와 같은 원성에 힘입어 안성재 두딱강 두란말이 A/S합니다’라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 안성재는 “저희가 ‘안성재거덩요’ 최초로 레시피를 A/S 진행하려고 한다”라면서 “솔직히 저는 ‘두쫀쿠’가 뭔지 잘 몰랐다. 먹어본 적도 없고 지나가다 들어서 그렇게 관심을 안 가졌는데 그렇게까지 화제가 되는 건지 몰랐다”라고 털어놓았다.

안성재가 만든 '두바이 딱딱 강정'이 많은 네티즌들의 질타를 받았다. 유튜브 채널 '셰프 안성재 Chef Sung Anh' 영상 캡처

앞서, 안성재는 크리스마스에 딸 시영이의 요청으로 ‘두쫀쿠’를 만들게 됐다. 하지만 안성재는 기존 레시피를 변형해 전혀 다른 형태의 딱딱한 ‘두쫀쿠’를 만들어냈고, 이는 네티즌들의 질타를 받았다.

네티즌들은 “이게 어떻게 두쫀쿠냐”, “딸 말 좀 들어라”, “두바이 딱딱 강정”, “두란말이”, “방문 쾅 닫고 들어가고 싶다” 등 안성재의 요리를 비난하는 댓글을 달았고 이는 무려 1만3000개에 달했다.

1만3000개가 넘는 악플이 달린 안성재의 '두쫀쿠'. 유튜브 채널 '셰프 안성재 Chef Sung Anh' 영상 캡처

안성재는 “손님이 ‘모수’에 오셔서 인사했더니 ‘두쫀쿠는 언제 만드실 건가요?’라고 말씀하시고, 어떤 손님은 ‘두쫀쿠’를 직접 가지고 오셔서 딸 시영이에게 선물이라 하시더라”라면서 “모르니까. (좋은 것만 먹이고 싶은 부모 입장에서) 아빠 입장에서는 마시멜로가 많이 먹어서 좋은 음식은 아니다. 조금이라도 더 건강한 간식(을 주고 싶었다)”라고 전했다.

딸 시영이는 “난 생각보다 괜찮았는데 사람들이 너무…”라면서 의젓한 모습을 보이는 한편, 안성재의 ‘두쫀쿠’가 딱딱하다는 것에는 단호하게 고개를 끄덕였다.

지난해 크리스마스, 딸 시영이의 의견을 무시하고 레시피를 재해석해 '두쫀쿠'를 만든 안성재. 유튜브 채널 '셰프 안성재 Chef Sung Anh' 영상 캡처

그러면서 “댓글 1만3000명이 이렇게 같은 얘기를 해주니까 고마웠다”라면서, 기억에 남는 댓글에 대해서는 “‘그럴 거면 에드워드 리 비빔밥은 왜 비빔밥이 아니라’고 했냐고. ‘치킨 해달라 했는데 백숙 해준 거’라고” 전했다.

이에 안성재는 A/S 영상에서는 “딸 시영이가 하자는 대로 ‘두바이 쫀득 쿠키’를 만들어보겠다”며 “아빠도 요리사로서 뭔가 만들고서 이렇게 의기소침해진 건 오랜만이야”라고 고백했다.

안성재는 “아빠가 미안해. 잘 몰랐어”라면서 딸 시영이에게 사과하는 모습을 보이며 요리하는 내내 시영이의 보조 셰프로 성실히 요리에 임했다.

그는 “아빠가 생각해봤는데 저번에 만든 게 딱딱하면 안 됐다. 마시멜로를 많이 익혔다”라고 말하면서도 “내가 할게”라는 시영이의 말에 군말 없이 고개를 끄덕였다.

훈훈한 마무리. 유튜브 채널 '셰프 안성재 Chef Sung Anh' 영상 캡처

마침내 안성재와 시영이는 네티즌들과 시영이가 기대하던 ‘두쫀쿠’를 한가득 만들어냈고, 안성재는 “부자가 된 느낌”이라며 저번과는 다르게 완성된 ‘두쫀쿠’를 공개했다. 딸 시영이도 “원하는 게 나왔냐”는 질문에 “완전 나왔다”라면서 만족한 모습을 보였다.

진짜 ‘두쫀쿠’를 만든 소감을 원하는 안성재에게 시영이는 “아빠가 만들어 주는 거는 원래 다 맛있어”라고 말하는 훈훈함까지 더해져, 한 편의 재미있는 에피소드가 완성됐다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지