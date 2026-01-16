'악귀 시절' 장현승, 과거 태도 논란 사과…"철딱서니 없었다"

그룹 '비스트' 출신 장현승이 과거 태도 논란에 대해 뒤늦게 사과했다.

15일 유튜브 채널 'MMTG 문명특급'에는 장현승이 게스트로 출연한 영상이 공개됐다.

이날 재재는 장현승이 과거 태도 논란에 휩싸였을 당시 사진을 공개하며 "악귀 시절 나왔다. 눈을 왜 뒤집어 깠냐?"고 물었다.

장현승은 "철딱서니가 없을 때였다. '정말 이걸 내 손으로 올렸을까. 왜 올렸을까' 싶다"고 했다.

재재가 "그럴 수도 있다고 생각한다"고 하자 장현승은 "아니다. 없다"고 단호하게 말했다.

재재는 "입대 이후 퇴마 당했다고 하더라"며 입대 후 달라진 장현승의 사진을 공개했다.

장현승은 "다르긴 하다"며 인정했고, 재재는 "눈빛이 너무 맑아졌다. 군대에서 무슨 일이 있었길래 퇴마가 된 거냐"고 물었다.

장현승은 "거기 가면 알아서 착한 사람이 된다. 제가 군대를 늦게 가서 잘하진 못하더라도 누가 되고 싶지 않았다"고 밝혔다.

재재는 "많은 분이 180도 바뀐 게 아니라 720도 바뀌었다고 한다. 악귀 씌었을 때 모습보다는 지금이 본인의 진짜 모습에 가깝다고 생각하냐. 지금 상태는 완벽 퇴마냐"라고 물었고, 장현승은 "그런 거 같다"고 전했다.

이후 다음 화 예고편에서는 장현승이 '악귀 시절' 목격자들에게 직접 사과하는 모습이 공개됐다.

장현승은 팬 사인회에서 "멋있는 표정만 하고 정색했다"는 목격담이 나오자 "왜 그랬지"하며 당황해했다.

여러 목격담이 이어지자 장현승은 과거의 모습을 부끄러워했고, 팬들에게 "버르장머리 없다", "제가 상처를 드렸다", "그러면 안 되는데 죄송하다"고 사과했다.

