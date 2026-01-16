경찰, 김병기 차남 자택서 CCTV 영상 확보…금고 추적 계속

경찰이 더불어민주당 김병기 의원 차남의 자택 관리사무소에서 폐쇄회로(CC)TV 영상을 확보했다.



16일 연합뉴스 취재를 종합하면 서울경찰청 공공범죄수사대는 이날 동작구 대방동에 위치한 김 의원 차남 주거지의 관리사무소에서 CCTV 영상을 입수했다.

김병기 더불어민주당 의원.

경찰은 전날부터 차남 자택을 찾아 엘리베이터 CCTV 영상 등을 살폈으며, 이날까지 관리사무소에서 1월 초순경의 CCTV 영상을 백업 중인 것으로 전해졌다.



김 의원이 사용했다고 알려진 개인 금고를 추적 중인 경찰은 지난 14일 김 의원 차남 자택 등 6곳을 압수수색했고, 이날까지 사흘째 차남의 집을 찾았다.



이날까지 차남 자택 인근에서 금고를 발견하지 못했으나, 압수수색에 대비해 금고를 옮겼을 경우 엘리베이터 CCTV 영상에 찍혔을 거라는 판단에 따른 조처로 풀이된다.



경찰은 김 의원의 전 보좌진으로부터 김 의원이 중요 물품을 금고에 보관한다는 진술을 확보한 뒤 금고의 행방 찾기에 수사력을 모으고 있다.

