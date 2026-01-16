“DM도 했어요”…‘개그계 송혜교’ 심진화, 진짜 송혜교와 어떤 사이?

개그우먼 심진화가 배우 송혜교와 개인적으로 연락을 주고받는다고 밝혀 눈길을 끌었다.

심진화는 15일 방송된 KBS CoolFM ‘박명수의 라디오쇼’의 ‘소신 발언’ 코너에 출연해 박명수, 고영배와 함께 대화를 나눴다.

개그우먼 심진화(왼쪽)와 배우 송혜교. 심진화‧송혜교 인스타그램 캡처

이날 방송에서 고영배는 초등학교 때 별명이 ‘1초 공유’였다는 청취자의 사연을 소개했다. 해당 청취자는 “15년이 지나서 이제 닮지도 않았다. 친구가 사람들 모이는 자리만 있으면 ‘이 친구 공유로 유명했다’라고 말하는데, 다들 어색하게 웃으면서 눈을 피한다. 너무 수치스럽다”고 전했다.

이에 박명수는 심진화를 향해 “개그계의 송혜교”라고 농담을 던졌다. 그러자 심진화는 “아이 있는 어머님들이 사진 찍어달라고 할 때, 아이들한테 ‘송혜교 이모 알지?’라고 말한다”고 일화를 공개했다.

이에 박명수가 “송혜교씨한테 내용증명 오겠다”고 너스레를 떨자 심진화는 “송혜교씨랑 DM(다이렉트 메시지) 주고받는 사이라 괜찮다. 만나자고 했는데 만난 적은 없다. 보고 싶다”고 밝혔다. 그러자 박명수는 “송혜교씨가 사람 괜찮다. 마음이 넓은 거다. 하지 말라는 사람도 있다”라고 감탄했다.

또한 심진화는 “내 입으로 말하긴 힘들지만 천우희씨를 닮았다는 얘기를 많이 듣는다”고 전해 웃음을 자아냈다. 박명수와 고영배가 “진짜 (천우희의) 얼굴이 있다”고 반응하자 심진화는 “자칭 개그계의 송혜교”라며 자신감을 드러냈다.

박명수가 “송혜교는 없다. 빨리 사과하라”고 맞받아치자 심진화는 “사과합니다”라고 즉시 대답해 좌중을 폭소케 했다.

한편 심진화는 같은 날 자신의 사화관계망서비스(SNS)에 남편인 개그맨 김원효와 함께 찍은 사진을 올리며 부부 사이의 애정을 드러냈다. 두 사람은 2011년 결혼했으며, 방송을 통해 시험관 시술 등으로 임신을 지속해 시도하고 있다고 밝힌 바 있다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지