미군 체력 단련 함께한 고이즈미 日 방위상, 눈 질끈 감으며 “힘들었다”

미국을 방문 중인 고이즈미 신지로 일본 방위상이 피트 헤그세스 미 국방부(전쟁부) 장관과 미군 아침 운동을 함께하며 끈끈한 동맹 관계를 과시했다.
고이즈미 방위상은 16일 자신의 소셜미디어 계정을 통해 “헤그세스 장관과 (버지니아주 알링턴에 있는) 포트마이어 육군 기지 내 트레이닝센터에서 함께 땀을 흘렸다”며 “미·일 동맹을 방위면에서 담당하는 우리의 결속을 한층 공고히 하는 귀중한 시간이었다”고 밝혔다.
그는 “군대 훈련은 힘들었다”며 “그래도 회담장에서 헤그세스 장관이 액자에 넣은 사진을 선물해 주면서 ‘외국 장관과 훈련을 한 적은 없었다. 역사적이다’라며 기뻐해 주었다. 그걸로 보답이 됐다”고 덧붙였다.
두 사람은 현지시간으로 15일 오전 검은색 티셔츠 차림으로 미 육군 제3보병연대 병사들과 팔굽혀펴기 등 운동을 같이 했다. 교도통신은 운동이 약 30분간 이어졌다면서 “오후 회담을 앞두고 체력 대결로 친교를 깊이 한 형태였다”고 전했다.
헤그세스 장관은 “우리 장병, 그리고 일본 방위상과 함께 체력 훈련을 하는 것만큼 아침을 여는 더 좋은 방법은 없다”며 “오늘 함께해줘서 고맙다”고 말했다.
육군 소령 출신인 헤그세스 장관은 국내외 미군 기지를 방문할 때 장병들과 체력 훈련을 함께하곤 했다. 고이즈미 방위상은 최근 리처드 마를스 호주 국방장관이 방일했을 때 함께 방위성 청사 주변에서 조깅을 하며 유대감을 쌓은 적이 있다.
헤그세스 장관과 고이즈미 방위상은 운동 후 워싱턴 국방부 청사로 자리를 옮겨 회담을 했다. 양측은 오키나와 등 일본 남서부를 최우선으로 염두에 두고 미·일 동맹의 억지력을 강화하는 데 뜻을 모았다고 교도통신이 전했다. 보다 실천적인 연합훈련 실시, 방산 기반 긴밀한 협력 등도 약속했다.
고이즈미 방위상은 기자들에게 “동맹에 일절 흔들림이 없다는 점을 확인했다”고 말했다. 헤그세스 장관은 일본의 방위비 조기 증액 및 추가 증액 움직임을 높이 평가하면서 “일본이 보여주는 힘과 투자는 정말 중요한 조치”라고 말했다.
Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지