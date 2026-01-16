메신저 보내기 전 “이렇게 써도 되니?”…‘이것’부터 찾는 Z세대

Z세대(1990년대 중반~2000년대 초반 출생) 10명 중 9명은 이메일이나 메신저를 보내기 전 인공지능(AI)에게 말투 교정을 받는 것으로 나타났다. 게티이미지뱅크

Z세대(1990년대 중반~2000년대 초반 출생) 10명 중 9명은 이메일이나 메신저를 보내기 전 ‘챗GPT’와 같은 인공지능(AI)에게 말투 교정을 요청해 본 것으로 나타났다.

채용 플랫폼 진학사 캐치가 Z세대 회원 총 2913명을 대상으로 ‘AI 말투 수정 경험’을 조사한 결과, 전체 응답자의 93%가 이메일이나 메신저 발송 전 AI에게 도움을 요청한 적이 있다고 답했다.

반면 AI에게 도움을 요청한 적이 전혀 없다는 응답은 7%에 불과해 AI를 활용한 문장 교정이 보편적인 문화로 자리 잡았음을 보여주고 있다.

AI 말투 수정의 활용 빈도도 일상 수준이었다. 경험이 있는 응답자 중 67%가 ‘자주 사용한다’고 답했으며, ‘가끔 사용한다’는 응답자는 24%였다. ‘거의 사용하지 않는다’는 9%였다.

AI를 찾는 가장 큰 이유는 ‘상황에 맞게 격식을 갖추고 싶어서(41%·복수응답)’였다. ‘무례하게 보일까 봐 걱정된다(37%)’는 답변이 뒤를 이었다. 문장 구성 번거로움이나 상대에 따른 어투 조정의 어려움, 과거 말투 지적을 받았던 경험 등도 주요 원인으로 꼽혔다.

소통 방식으로는 대화보다 메신저를 편하게 느끼는 응답자가 43%에 달했다.

메신저를 선호하는 이들은 말실수 위험이 적고 생각할 시간을 확보할 수 있다는 점을 주요 이유로 꼽았다. 대화를 선호한다는 응답자들은 표정과 말투가 상대에게 즉각 전달돼 오해가 적고 소통이 빨라 효율적이라는 점 등을 이유로 들었다.

김정현 본부장은 “AI로 말투를 점검하는 습관은 관계에서 생길 수 있는 오해를 줄이고, 더 효과적인 표현을 선택하려는 시도로 해석된다”면서도 “과도하게 의존할 경우 오히려 의도나 진심이 흐려질 수 있는 만큼 표현은 스스로 점검하는 습관이 중요하다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지