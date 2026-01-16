테이, 태국 여행 후 휠체어 타고 입국 “전신 3도 화상”

사진=조현아 유튜브 채널 화면 캡처

가수 테이가 태국 여행 중 화상을 입었던 일화를 공개했다.

15일 유튜브 조현아의 평범한 목요일 밤 채널에는 '세기말 발라더 총출동. 나였으면…감기를 남기고'라는 제목의 영상이 업로드됐다.

이날 조현아는 게스트 이기찬, 테이, 나윤권과 만나 여러 이야기를 나눴다. 이날 좋아하는 여행지에 대해 나윤권은 "저는 첫 해외여행이 태국이었는데 테이 형과 다녀왔다"라고 떠올렸다.

이어 "그때 둘이 밀월 여행을 다녀왔다는 내용의 기사가 났다. 심지어 테이 형은 휠체어를 타고 입국했고, 휠체어를 내가 끌고 들어왔다"라고 말해 웃음을 안겼다. 테이는 오해의 소지가 있는 나윤권의 말에 "난 한 번도 그렇게 생각한 적 없다"라며 발끈했다.

테이는 "우리가 둘이서 태국을 갔다 왔다"며 과거 둘 사이 소문에 대한 의심을 키웠음을 밝혀 웃음을 자아냈다. 나윤권은 "그때 진지하게 기사가 났다. 밀월 여행을 다녀왔다고"라고 거들었다.

나윤권은 "심지어 (테이가) 휠체어 타고 들어왔다. 수술을 하고 온 건가"라고 농담했다. 충격을 받은 테이는 "한 번도 그렇게 생각해 본 적 없다"고 했다.

그러면서 "내가 휠체어를 끌고 들어왔다"며 "(당시) 저는 첫 해외여행이라 너무 설렜고, 태국도 제일 더운 시간인 12시부터 2시 사이에는 현지인들도 밖에 잘 안 돌아다닌다더라"고 휠체어 사건(?)의 전말을 이야기했다.

그는 "바닷 바람을 요트 위에서 맞다 보니까 더운 줄 모르고 태닝을 하자 해서 옷을 다 벗어 젖힌 거다. 그리고 잠이 들었다. 그래서 돌아오는 길에 차에서 쓰러지고 전신 3도 화상을 입었다. 차에서 기절했다"고 덧붙였다.

이에 테이는 "바닷바람이 시원해서 몰랐다"고 당시 아찔했던 상황을 회상했다.

