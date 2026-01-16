BTS, 3월20일 발매하는 앨범 제목은…‘아리랑’으로 정체성 담아

글로벌 그룹 방탄소년단(BTS)이 3년9개월 만에 발표하는 새앨범의 제목은 ‘아리랑(ARIRANG)’이다.

BTS는 16일 글로벌 슈퍼팬 플랫폼 위버스(Weverse)를 통해 3월20일 발매되는 정규 5집의 앨범명을 이 같이 공개했다.

총 14곡이 수록되는 신보는 한국의 대표적인 민요인 ‘아리랑’을 제목으로 삼았다.

‘아리랑’은 BTS의 정체성, 음악팬들과 나누고 싶은 감정을 아우르는 제목이다.

그리움, 깊은 사랑이라는 보편적인 감정을 다뤄 전 세계인의 폭넓은 공감을 살 것으로 보인다.

소속사 빅히트 뮤직은 “이들은 오랜만의 컴백을 앞두고 자연스럽게 팀의 뿌리, 시작점 그리고 내면의 이야기에 주목했다”면서 “한국에서 출발한 그룹이라는 정체성과 마음속에 크게 자리 잡은 그리움, 깊은 사랑을 음악에 녹이고자 했다. ‘아리랑’은 이러한 BTS의 정체성과 신보의 정서를 상징적으로 보여준다”고 전했다.

BTS는 앞서 삼고무, 부채춤, 탈춤, 사자춤 등 우리의 전통은 물론 경복궁 근정전, 경회루 등 우리 고궁 등을 다양한 문화 콘텐츠로 알려왔다.

한편 BTS는 4월9일 경기 고양 고양종합운동장 공연을 시작으로 새로운 월드투어에 돌입한다.

이번 투어는 전 세계 34개 도시에서 총 79회에 걸쳐 진행되며 이는 K팝 사상 최다 회차다.

일본과 중동 콘서트가 추가될 예정이다. 이들은 미국 엘파소, 폭스버러, 알링턴, 볼티모어 등 다수의 스타디움에 한국 가수 최초로 입성한다.

또한 360도 무대 연출을 시도한다.

