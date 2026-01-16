장윤정, ‘미코’ 후배 고현정과 기싸움?…“미묘하게 경쟁”

KBS2 '옥탑방의 문제아들' 화면 캡처

미스코리아 출신 방송인 장윤정이 과거 배우 고현정과 기싸움을 고백했다.

15일 오후 방송되는 KBS2 '옥탑방의 문제아들'에는 '황신혜의 같이 삽시다'의 멤버 황신혜, 장윤정이 게스트로 출연해 퀴즈를 풀며 입담을 펼친다.

미스코리아 출신으로 리즈 시절 빼어난 미모를 자랑한 장윤정은 후배 고현정과 과거 KBS 쇼 프로그램 '토요대행진'에서 여성 듀오 MC를 맡았던 당시를 회상하며 관련 일화들을 털어놓는다.

이날 장윤정은 '토요대행진' MC 시절 '고현정과 기싸움은 없었느냐'는 질문에 "있었다. 미묘하게 둘이 약간 경쟁했다"고 답했다. 난 그게 나쁘다는 생각은 안 한다. 우리를 더 발전시키는 거니까. 둘 다 미스코리이다보니 서로 '의상을 뭐 입나' 체크했다. '내가 조금 부족한가?' 싶으면 들어가서 얼른 뭘 하나 더 했다. 옷이 갈수록 화려해졌다"고 털어놨다.

장윤정은 1987년 미스코리아 진, 고현정은 1989 미스코리아 선 출신이다. 장윤정은 "고현정과 내가 처음으로 여자 2MC를 했다. 그때는 쇼 프로그램이 생방송이라서 프롬프터가 없었다. 다 외워서 하던 시대"라며 "여자 MC 둘이서 한다니까 관심이 많았다"고 회상했다.

그러면서 "그때 둘 다 대학생이었다. 토요일 저녁 가장 핫한 시간에 생방송으로 나가는데, 누구 하나 실수하면 안 되지 않느냐"면서 "둘이 초긴장 상태에서 했다. 첫 생방송이 끝나고 안도감이 밀려와 둘이 자연스럽게 끌어안고 '수고했다'고 했다"고 덧붙였다.

