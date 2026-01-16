“말 한마디 없이 챗GPT와 대화”… 오픈AI, 샘 올트먼의 ‘생각 읽는 기술’에 3700억 베팅

뇌파를 통해 AI와 소통하는 기술이 상용화되면 장애 극복은 물론, 인간의 지능 자체가 비약적으로 확장되는 ‘포스트 스마트폰’ 시대가 열릴 전망이다.게티이미지뱅크

스마트폰 화면을 터치하거나 마이크에 대고 말하는 대신 머릿속으로 생각만 해도 AI가 답을 주는 시대가 다가오고 있다. 챗GPT로 전 세계에 AI 열풍을 일으킨 오픈AI가 이번에는 인간의 ‘뇌’와 컴퓨터를 직접 연결하는 기술에 승부수를 던졌다.

오픈AI는 15일(현지시간) 최고경영자(CEO) 샘 올트먼이 설립한 스타트업 ‘머지 랩스’에 우리 돈 약 3700억 원을 투자한다고 발표했다. 이 회사는 테슬라의 일론 머스크가 만든 ‘뉴럴링크’와 마찬가지로 사람의 뇌 신호를 읽어 컴퓨터에 전달하는 이른바 ‘뇌-컴퓨터 인터페이스(BCI)’ 기술을 연구하는 곳이다.

이 기술이 완성되면 인류의 삶은 근본적으로 변한다. 몸을 움직이기 힘든 장애인이 생각만으로 휠체어를 조종하거나 의사를 전달하는 것은 시작에 불과하다. 한발 더 나아가 챗GPT와 뇌가 연결되면 키보드를 두드릴 필요조차 없어진다. “내일 날씨 어때?”라고 생각만 해도 AI의 답변이 정보 형태로 뇌에 직접 전달되는 식이다. 특히 오픈AI가 현재 개발 중인 ‘화면 없는 AI 기기’와 이 기술이 합쳐지면, 인류는 더 이상 스마트폰 화면을 들여다볼 필요가 없는 시대를 맞이하게 된다.

하지만 화려한 기술적 청사진 뒤에는 따가운 비판도 뒤따른다. 오픈AI의 수장인 샘 올트먼이 본인이 세운 개인 회사에 오픈AI의 공적 자금을 쏟아부었기 때문이다. 업계에서는 이를 두고 “자신의 주머니를 채우기 위한 셀프 투자가 아니냐”는 이해충돌 논란이 거세게 일고 있다. 이미 올트먼은 이전에도 본인이 투자한 에너지 회사들과 오픈AI 사이의 계약을 주도해 여러 번 구설에 오른 바 있다.

한편 오픈AI는 기술 혁신과 동시에 정치적 행보도 넓히고 있다. AI를 구동하는 데이터센터 부품이나 로봇 등을 미국 안에서 만들 파트너사를 대대적으로 모집한다고 선언한 것이다. 이는 제조업 부활을 외치는 도널드 트럼프 정부의 정책 기조에 발을 맞추는 모습으로 풀이된다.

결국 오픈AI는 인류의 뇌를 장악하려는 기술적 야망과 함께, 정부의 지지를 얻으려는 영리한 생존 전략을 동시에 펴고 있는 셈이다. 과연 우리 머릿속에 챗GPT가 들어오는 날이 얼마나 가까워졌을지 전 세계의 이목이 쏠리고 있다.

