오윤아, 발달장애 아들 졸업 축하 “멋진 청년 돼”

배우 오윤아가 아들 송민 군의 학교 졸업을 축하했다.

오윤아는 15일 자신의 인스타그램을 통해 아들 송민 군의 졸업식 사진을 올리며 "졸업 축하해"라고 적었다. 그는 글에서 아들이 밀알학교를 졸업했다고 밝혔다. 밀알학교는 발달장애아 특수학교다.

그는 "우리 선생님들 함께 축하해 주셔서 너무 감사해요"라며 "늘 기억하고 그 사랑과 정성 소중히 마음속에 저장할게요"라며 고마움을 표현했다.

그러면서 "교장선생님 너무 고생 많으셨습니다. 멋진 청년 민이가 되어서 인사드릴게요"라며 "정말정말 감사했습니다"라고 덧붙였다.

공개된 사진에는 학사모를 쓴 송민 군이 꽃다발을 든 채 오윤아 및 가족들과 기념사진을 남기는 모습이 담겼다.

윤아는 발달장애가 있는 아들 민이의 성장 과정을 방송과 소셜미디어를 통해 꾸준히 공유하며 응원을 받아왔다.

최근 오윤아는 유튜브 채널 'Oh!윤아'를 통해 민이가 대학 진학에 도전했지만 불합격했다고 밝힌 바 있다.

그는 이후 진로와 관련해 민이가 수영 훈련에 집중하며 각종 대회 출전을 목표로 준비 중이라고 전했다.

한편 오윤아는 지난 2007년 비연예인과 결혼했으나 2015년 이혼 소식을 전했으며, 발달장애를 앓고 있는 아들 송민 군을 홀로 양육 중이다.

