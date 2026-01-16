“한국인은 그냥 통과” 한국이 2위에 오른 ‘이것’? [수민이가 궁금해요]

한국 여권이 비자 없이 입국할 수 있는 국가 수가 188개국에 달하는 것으로 집계됐다. 무비자 입국이 적용되면 사전에 비자를 발급받지 않고도 국경을 넘나드는 게 가능하다. 한국 여권의 신뢰성과 국가적 이미지가 최상위권에 올랐다는 뜻이다.

188개국을 무비자로 방문할 수 있는 우리나라 여권 파워가 세계 2위를 차지했다. 뉴스1

미국 CNN방송이 최근 발표한 헨리 여권지수 보고서를 인용한 결과에 따르면, 한국 여권은 올해 기준 여행 가능 국가 및 지역 227곳 가운데 188곳에서 무비자로 입국하는 게 가능했다.

보고서에 따르면 1위는 싱가포르로, 싱가포르 여권 소지자는 전 세계 227개 국가·지역 가운데 192곳에 비자 없이 입국할 수 있다. 일본과 한국은 각각 188개 국가·지역에 무비자 입국이 가능해 공동 2위에 올랐다.

3위는 덴마크, 룩셈부르크, 스페인, 스웨덴, 스위스 등 5개 유럽 국가가 차지했다. 이들 모두 186개 국가 및 지역으로 무비자 입국이 가능하다.

4위도 유럽 국가들이 모두 차지했다. 오스트리아, 벨기에, 핀란드, 프랑스, 독일, 그리스, 아일랜드, 이탈리아, 네덜란드, 노르웨이 등 10개국이 185개 지역에서 비자 면제 헤택을 받을 수 있다.

5위에는 헝가리, 포르투갈, 슬로바키아, 슬로베니아, 아랍에미리트(UAE)가 이름을 올렸다. UAE는 2006년 이후 149개 비자 면제 국가를 추가해 순위를 57계단이나 끌어올렸다. 184개 지역에서 무비자 입국을 할 수 있다.

2014년 1위를 달성했던 미국 여권은 이후 순위가 계속 하락하는 추세이며, 이번 보고서에선 10위에 머물렀다. CNN은 “미국이 지난 1년 간 7개 국가에 대한 무비자 입국 혜택을 잃었다”면서 “여권 파워가 영국에 이어 가장 크게 하락했다”고 전했다.

중국 여권은 81곳 무비자 방문이 가능해 59위였다. 지난 2015년 94위로 가장 낮은 순위를 기록한 뒤 11년 만에 35계단 오른 것이다.

한국 여권이 비자 없이 입국할 수 있는 국가 수가 188개국에 달하는 것으로 집계됐다. 게티이미지뱅크

북한 여권은 94위로, 38곳 무비자 방문이 가능했다. 가장 낮은 순위는 101위를 차지한 아프가니스탄 여권으로, 24곳 무비자 방문이 가능했다.

헨리 여권지수는 영국의 시민권 및 거주 자문 회사 헨리 앤드 파트너스가 국제항공운송협회(IATA) 데이터를 활용해 만든 지수다. 해당 국가 여권으로 무비자 입국할 수 있는 국가 수를 점수로 나타낸다.

헨리 여권 지수의 창시자 크리스천 H. 캘린 헨리&파트너스 회장은 CNN과의 인터뷰에서 “지난 20년 동안 전 세계적인 이동성은 크게 확장됐지만, 그 혜택은 불균등하게 분배됐다”면서 “세계에서 가장 경제적으로 강력하고 정치적으로 안정된 국가들에 점점 더 집중되고 있다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지