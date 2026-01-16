천안시, 인구 ‘70만 시대’ 안착

충남 천안시가 2019년 이후 최대 인구 증가 기록을 세우고 있다. 올해도 테크노파크 산업단지와 제5산업단지 확장 준공에 따른 기업 입주가 본격화하면서 인구 증가세가 지속될 것으로 전망된다.



15일 천안시에 따르면 지난해 12월 말 기준 천안시 총인구(외국인 포함)는 지난해 같은 기간보다 7544명(1.1%) 늘어난 70만4843명으로 집계됐다. 이는 2019년 이후 연간 증가치 중 최대 증가한 수치로 분석된다.



천안시 총인구는 지난해 5월 70만403명을 기록한 이후 7월(785명), 9월(1088명), 10월(666명) 등 매월 꾸준한 증가세를 보였다. 특히 9월에는 한 달 사이 1000명 이상이 늘어나며 증가세가 가장 두드러졌다. 인구 통계적 지표 개선도 눈에 띈다. 지난해 출생아(3711명)가 사망자(3591명)를 앞지르며 3년 만에 ‘인구 데드크로스’를 극복했다.



천안시는 출산 친화적 사회분위기 확산을 위해 7남매 다둥이 맘인 김소정씨를 출산장려 홍보대사로 위촉하고 출산장려 릴레이 캠페인을 전개하며 초·중·고교 및 읍·면·동 등을 순회하며 ‘찾아가는 인구교육’을 확대 운영해왔다.



시는 또 임산부 교통비 50만원 지원, 다둥이 가정 프리미엄 양육바우처, 출산 축하케이크 지원, 돌봄 공백 최소화를 위한 다함께돌봄센터 15곳 및 365×24 어린이집 6곳 운영 등 출산·양육·돌봄 지원정책을 강화했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지