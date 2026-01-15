울릉군, 2026년도 주요업무계획 보고회 개최

경북 울릉군은 14~15일까지 양일간 각 부서를 직접 방문하는 방식으로 2026년도 주요업무계획 보고회를 개최하고, 새해 군정 운영 방향과 핵심 전략과제를 공유했다고 밝혔다.

울릉군은 14~15일까지 양일간 각 부서를 직접 방문하는 방식으로 2026년도 주요업무계획 보고회를 개최하고 있다. 울릉군 제공

이번 보고회는 기존의 회의실 중심 일괄 보고 방식에서 벗어나, ‘찾아가는 주요업무계획 보고’ 방식으로 운영된 가운데 각 부서 전 직원이 함께 참여하는 현장 중심 보고 체계로 진행됐다.

이를 통해 울릉군은 단순한 부서별 업무 보고를 넘어, 부서별 주요 시책과 현안을 현장에서 공유하고 토론하는 실행 중심 행정 운영 체계로 전환의 계기를 마련했다.

특히 이번 보고회에서는 각 부서의 2026년도 주요업무계획과 주요 시책사업은 물론, 이재명 정부 123대 국정과제와의 연계 방안을 함께 논의하며, 울릉군 중·장기 정책 방향과 미래 전략사업의 추진 기반을 다지는 데 중점을 뒀다.

군은 향후 국정과제 연계 시책 발굴 성과가 우수한 공무원에 대해 인센티브 및 포상 제도를 운영해 적극행정을 지속적으로 확산시켜 나갈 계획이다.

남한권 울릉군수는 “이번 보고회는 행정의 중심을 ‘보고’가 아닌 ‘실행’에 두는 출발점”이라며, “부서 간 칸막이를 허물고 현장에서 함께 고민하며 군민이 체감하는 변화를 만들어 가겠다”고 밝혔다.

군은 앞으로도 부서 간 협업과 정책 연계를 강화하는 한편 군정 전반의 실행력과 책임성을 높이는 행정 운영을 지속적으로 추진해 나갈 방침이다.

