‘AI 대전환’ 코이카, 국제개발협력 일하는 방식 바꾼다

AI가 교육·보건·행정 등 개발도상국이 직면한 사회·경제 문제를 해결하는 핵심 도구로 떠오르는 가운데, 코이카(KOICA·한국국제협력단)는 ‘AI 전환(AX, AI Transformation)‘을 넘어 K-ODA(한국형 공적개발원조)를 통한 ’모두의 AI‘ 실현에 박차를 가하고 있다고 15일 밝혔다.

코이카 제공

코이카는 이날 경기도 성남시 코이카 본부에서 ‘2025 코이카 AX 역량 강화 성과공유회’를 열었다. 작년 한 해 코이카의 AI 활용 종합 성과와 업무 적용 사례를 조직 내 공유하고, AI 활용 문화를 확산하기 위해 마련된 첫 행사로, 임원진을 비롯한 전 직원이 참여해 높은 관심을 보였다.

장원삼 코이카 이사장은 인사말을 통해 “AI를 활용한 업무 효율화와 지속가능발전목표(SDGs) 달성은 코이카의 핵심 과제”라며 “글로벌 AI 기본사회 실현이라는 국가적 전략에 발맞춰 코이카는 AI 기술을 국제개발협력에 접목시켜 AI, 디지털, 문화(K-Culture) 등 한국의 비교우위를 상생의 개발 성과로 연결하는 전략적 ODA를 확대할 것”이라고 말했다.

행사는 △한국 AI 기업 창업자 명사특강 △2025년 AX 종합 성과 영상 공개 및 발표 △AI 아이디어톤 경진대회 우수팀 사례 발표 및 전시 부스 운영 △질의응답 세션 등으로 다채롭게 운영됐다.

조현규 코이카 인공지능전환실장은 2025년 성과 발표에서 "코이카는 기관 AI 컨트롤타워인 'AI 위원회'를 공식 출범하고 전담 조직인 인공지능전환실을 신설해 혁신을 위한 거버넌스를 완비했다“며 ”역량개발교육, 아이디어톤 경연대회로 코이카 임직원 모두가 AI 지식을 업무에 적용*하도록 장려하고, 국제개발협력 업무에 특화된 AI 활용 사례집 발간으로 실질적으로 일하는 방식의 변화를 가져오는 기반을 마련했다“고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지