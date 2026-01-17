[재미로 보는 오늘의 운세] 1월 17일 (토요일) 돈 백원 주우려다 몸 다친다니 주의하세요

96년생: 일을 신중히 처리하라. 84년생: 벗을 가까이 하면 크게 얻는다. 72년생: 직업의 변동은 매우 불리하다. 60년생: 현재은 동남방에서 금전 융통이 된다. 48년생: 친구를 만나 술이 생기는 일진이다. 36년생: 현재 일은 매우 힘들게 진행된다.

97년생: 전문적인 지식이 부족하니 좀더 공부하자. 85년생: 상황을 이끌어 가고 싶지만 힘이 모자란다. 73년생: 광고나 선전물에 효과가 있다. 61년생: 노래방,편의점은 매상이 증대된다. 49년생: 광고을 보면 직업이 나타나는 운이다. 37년생: 기차길에 돈 백원 주어려다 몸 다친다.

98년생: 해오던 일을 도중에 수정할 일이 나타난다. 86년생: 문서상의 하자가 발생할 수 있다. 74년생: 신용불량자는 희소식이 온다. 62년생: 서북방으로 가면 계약이 성사된다. 50년생: 하는일을 계속하면 성과가 크다. 38년생: 부동산 광고을 내면 후날 효과가 크다.

99년생: 생각만 하고 행동으로 옮기지 않는다. 87년생 아랫길도 위험하고 윗길도 미덥지 못하다. 75년생: 금전관계는 북동방에서 마련된다. 63년생: 광고나선전물에 정보을 얻는 운이다. 51년생: 병원,약국,미용실은 매출이 호조. 39년생: 집안에 좋은 소식이 온다.

00년생 마음을 따뜻하게 열고 아랫 사람에게 부드럽게 대하라. 88년생: 얻는 것과 잃는 것이 엇비슷한 운세다. 76년생: 동북방에서 좋은 직장이 나타난다. 64년생: 먼 여행은 상가하는 것이 좋다. 52년생: 환자는 서남방에 명의가 있다. 40년생: 부동산,예술품 매매는 좋다. 28년생: 생각만 하고 행동으로 옮기지 않는다.

01년생 남북방이 좋고 예체능관련업 건강식품점이 양호하다. 89년생 노력한 일의 결과가 신통치 않다. 77년생: 미혼자는 배우자가 나타난다. 65년생: 어려운 일이라고 피하지 말자. 53년생: 좋은 소식은 동서방에서 온다. 41년생: 친척의 상가집 방문은 자제할것. 29년생: 좋은 일 가운데 슬픈 일을 조심하라.

02년생 자리를 옮기는 것이 좋치않다. 90년생: 직감보다는 정확한 정보를 입수하라. 78년생: 생활 광고지에 직업이 나타난다. 66년생: 음식점,횟집.식품점 매매은 길하다. 54년생: 지금하는 일을 계속 밀고 나가자. 42년생: 자녀간에 적은 불화가 온다. 30년생: 뜻하지 않았던 부수입이 생긴다.

03년생 중요한 일이나 약속은 주 초에 하라. 91년생 재물과 명예가 한꺼번에 이루워진다. 79년생: 동서방에서 오는이가 계약자이다. 67년생: 이동 변화를 모색 해보는 운이다. 55년생: 모든 약속은 오후1-5시가 좋다. 43년생: 금융업,대부업,대여업은 양호하다. 31년생: 생각지 않던 술과 고기가 생긴다.

04년생 어려움도 쉽게 극복해나갈 수 있다. 92년생 재정적인 어려움은 스쳐 지나가는 아픔. 80년생: 전자업,통신업,금속기계업은 호조. 68년생: 김씨,박씨은 금전의 도움이 온다. 56년생: 금전문제는 상사에게 의논하자. 44년생: 가족중에 좋은 소식이 온다. 32년생: 동료에게 의논하면 일이 풀린다.

05년생 화가 기쁨으로 다시 되돌아온다. 93년생 가장 좋은 길을 제쳐두고 돌아가는 격이다. 81년생: 현재은 동남방에서 이익이 많다. 69년생: 지금은 불리해도 후일에는 길하다. 57년생: 극장이나 차안에서 이성만남이 있다. 45년생: 환자는 동북방에서 명 의사가 있다. 33년생: 여행이나 외출시 교통사고 조심하라.

06년생 다가올 일을 대비해야 한다. 94년생: 보이지 않는 벽을 상대하는 것과 같다. 82년생: 자수점,한복점,마크점은 양호하다. 70년생: 신용불량자는 구원의 손이 온다. 58년생: 허니문은 끝나도 로맨스는 계속된다. 46년생: 등산이나 여행을 자제하자. 34년생: 급진적인 것은 피하자.

95년생: 문제의 단면만 보지 말고 전체를 바라보라. 83년생: 실업자는 취업에 좋은 통신이 온다. 71년생: 도전과개척의 정신이 요구된다. 59년생: 소나기는 먼저 피하고 보자. 47년생: 대중의 뒷안길에 곡길이 있다. 35년생: 좋은 일이 있으니 큰 걱정은 마라.

백운철학원

