"콜라보다 사과?"… 한국인 당 섭취 1위의 '반전'

우리나라 국민이 평균적으로 가장 당을 많이 섭취하는 음식이 사과인 것으로 조사됐다. 2위는 탄산음료다. 다만 사과의 경우 포도당과 과당이 섞인 당분이 있어 섭취 시 혈당이 일시적으로 오를 수 있지만, 혈당지수(GI)가 낮고 식이섬유가 풍부해 당으로 인한 유해성이 음료나 정제 탄수화물에 비해 낮다는 분석이다.



15일 질병관리청이 1세 이상 분석 대상자 6802명을 대상으로 조사한 국민건강통계에 따르면 2024년 기준 국내 당 섭취 주요 급원식품(영양소를 주로 공급하는 식품) 1위는 사과로 확인됐다.

경북 의성군의 한 사과밭에서 농민이 사과를 손질하고 있다. 연합뉴스

사과를 통한 당 섭취량은 하루 3.93이었다. 섭취 분율(영양소 1일 섭취량 전체에 대한 식품별 섭취량 분율)은 6.9%로 나타났다. 2위는 탄산음료, 3위는 우유로, 당 섭취량은 각각 3.55, 3.40이다. 하루 당 섭취량에 대한 분율은 각각 6.2%, 5.9%였다.



다만 전문가들은 단순한 당 섭취량보다는 GI와 혈당 부하 지수(GL)까지 고려해 식품 섭취를 조절해야 한다고 강조한다.



오승원 서울대병원 가정의학과 교수는 “사과는 GI나 GL이 비교적 낮고 성분 중 섬유질이나 기타 항산화물질이 풍부해 탄산음료보다는 건강에 미치는 해가 적다고 볼 수 있다”고 설명했다. 사과보다 비정상적으로 혈당 스파이크(식후 혈당이 급격히 상승하는 것)를 일으키는 정제 탄수화물이나 가공식품 섭취에 더 주의를 기울여야 한다는 의미다.



한국인의 에너지 주요 급원식품 1위는 멥쌀이 차지했다. 멥쌀을 통한 하루 에너지 섭취량은 428.5㎉였으며 섭취 분율은 23.2%였다. 2위는 돼지고기로 하루 에너지 섭취량 101.9㎉, 3위는 빵 68.6㎉였다.

