블랙핑크 지수와 협업한 헬로키티… ‘헬로키티x지수’ 20일까지 크림 도산 플래그십서 팝업

CJ온스타일은 한정판 거래 플랫폼 크림(KREAM)과 함께 20일까지 서울 강남구 크림 도산 플래그십 스토어에서 ‘헬로키티x지수(HELLO KITTY x JISOO)’ 팝업스토어를 운영한다고 15일 밝혔다.

‘헬로키티x지수’는 1974년 탄생한 글로벌 캐릭터 헬로키티와 음악∙패션∙문화 전반에서 영향력을 발휘하고 있는 블랙핑크 지수의 이미지를 결합한 협업 프로젝트다.

지난 14일 서울 강남구 크림 도산 플래그십 스토어에서 진행된 팝업스토어 오픈 행사에 참석한 블랙핑크 지수. CJ온스타일 제공

지수의 스타일을 헬로키티를 통해 재해석한 굿즈 컬렉션을 선보인다.

이번 팝업스토어의 테마는 ‘교환일기’로, 지수와 헬로키티가 서로 팬이 되어 동경하고 우정을 나누는 서사를 공간 속에 담았다.

CJ온스타일 관계자는 “이번 협업 프로젝트는 헬로키티 고유의 세계관과 지수의 팬덤이 결합한 차별적인 콘텐츠 커머스 머천다이징”이라며 “향후 아티스트, 캐릭터, K콘텐츠 등 지식재산권(IP) 협업을 확대하며 좋은 상품과 재미를 발견하는 콘텐츠 커머스 플랫폼 경쟁력을 강화할 것”이라고 말했다.

