코스피 열흘째 올라 4800선 문턱 마감…오천피 카운트다운 시작

코스피가 15일 열흘 연속 상승하며 4,800대 문턱에서 마감했다.



이날 코스피는 전장보다 74.45포인트(1.58%) 오른 4,797.55에 장을 마쳤다.



지수는 전장 대비 12.82포인트(0.27%) 내린 4,710.28로 출발한 뒤 장 초반 등락하다가 상승세로 돌아서며 장중 고가에 마감했다.

15일 코스피가 전 거래일(4723.10)보다 74.45포인트(1.58%) 상승한 4797.55에 마감한 15일 오후 서울 중구 하나은행 딜링룸 전광판에 지수가 표시되어 있다.

이로써 전날 기록한 사상 최고가(4,723.10)를 재차 경신했다. 꿈의 지수인 '오천피'(코스피 5,000)까지는 불과 약 202포인트 남았다.



코스피가 10거래일 이상 연속 상승한 것은 지난해 9월 2∼16일(총 11거래일) 이후 약 4개월 만이다.



이날 오후 3시 30분 기준 서울 외환시장에서 달러 대비 원화 환율은 전날보다 7.8원 내린 1,469.7원을 나타냈다.



유가증권시장에서 외국인과 기관이 각각 3천452억원, 1조2천922억원을 순매수했다. 외국인은 6거래일 만에 '사자'로 돌아섰다. 개인은 1조8천265억원을 순매도했다.

코스피200선물시장에서는 개인이 3천326억원 매수 우위였다.

간밤 뉴욕증시는 3대 주가지수가 하락 마감했다.



14일(미국 동부시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30 산업평균지수는 전장보다 42.36포인트(0.09%) 내린 49,149.63에 거래를 마쳤다.



스탠더드앤드푸어스(S&P) 500 지수는 37.14포인트(0.53%) 떨어진 6,926.60에, 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 238.12포인트(1.00%) 밀린 23,471.75에 각각 마감했다.



중국이 최근 대중(對中) 수출길이 열린 엔비디아의 인공지능(AI) 칩에 대해 통관금지 지시를 내린 것으로 전해진 가운데 반도체 기업을 중심으로 한 대형 기술주 약세가 전체 지수를 끌어내렸다.



미군의 이란 공습이 임박했다는 관측이 외신에서 이어지면서 발생한 긴장감도 투자 심리를 위축시켰다.



이 영향으로 코스피도 하락 출발했으나 조선·방산 등 주도주를 중심으로 순환매 장세가 나타나며 이내 반등에 성공했다.



한국은행 금융통화위원회가 이날 오전 올해 첫 통화정책방향 회의를 열고 금리를 동결했는데도 상승세는 오히려 가팔라졌다.



삼성전자[005930]는 2.57% 오른 14만3천900원에 장을 마치며 종가 기준 역대 최고가를 새로 썼다. SK하이닉스[000660]는 0.94% 상승한 74만9천원으로 거래를 마감했다.



두 종목은 장 초반 미국 기술주 약세 여파로 동반 하락했지만, 장중 공개된 TSMC의 4분기 실적이 역대 최대를 기록했다는 소식에 분위기가 반전되면서 매수심리가 살아났다.



LG에너지솔루션[373220](0.64%), 삼성바이오로직스[207940](1.97%), 현대차[005380](2.55%), 한화에어로스페이스[012450](1.97%) 등 그 외 시가총액 상위종목 대부분이 올랐다.



업종별로 보면 금속(4.32%), 운송장비·부품(3.10%), 화학(2.35%) 등은 상승했고, 의료·정밀기기(-0.85%), 음식료·담배(-0.48%) 등은 떨어졌다.



대신증권[003540] 이경민 연구원은 "매파적 금통위에도 견고한 경제 회복 기대에 코스피가 상승세를 지속했다"며 "최근 실적 기대 업종을 중심으로 순환매가 이어지면서 지수 상승이 이어지는 중"이라고 분석했다.



코스닥 지수는 전장보다 8.98포인트(0.95%) 오른 951.16으로 장을 종료했다.



지수는 전장 대비 1.52포인트(0.16%) 내린 940.66으로 출발한 뒤 '널뛰기 장세'를 보이다가 오후장에서 점차 상승세를 키워 나갔다.



코스닥 시장에서 외국인과 기관이 각각 2천670억원, 800만원을 순매수한 반면에 개인은 2천521억원을 순매도했다.



알테오젠[196170](0.75%), 에코프로비엠[247540](0.47%), 에코프로[086520](0.53%), 에이비엘바이오[298380](0.21%), 레인보우로보틱스[277810](13.07%) 등 대다수 시가총액 상위종목이 강세 마감했다.



이날 유가증권시장과 코스닥 시장의 거래대금은 각각 23조6천341억원, 10조6천64억원으로 집계됐다.



대체거래소 넥스트레이드의 프리마켓과 메인마켓의 거래대금은 총 13조5천654억원이다.

