블랙핑크, 2월 신보 ‘데드라인’ 들고 컴백

걸그룹 블랙핑크(사진)가 다음 달 27일 세 번째 미니앨범 ‘데드라인(DEADLINE)’을 발표한다고 소속사 YG엔터테인먼트가 15일 밝혔다.



블랙핑크가 앨범 단위로 신보를 내는 것은 2022년 9월 정규 2집 ‘본 핑크(BORN PINK)’ 이후 3년5개월 만이다. 이들은 지난해 7월 디지털 싱글 ‘뛰어(JUMP)’를 공개하고, 공백기 동안 각자 활발한 솔로 활동으로 4인4색 개성을 담은 음악을 선보였다.



YG는 “앨범 제목은 지난해 7월 K팝 걸그룹 최초로 고양종합운동장에서 시작해 전 세계를 누비는 월드투어명과 동일한 ‘데드라인’”이라며 “글로벌 팬과 함께 울고 웃으며 교감한 여정의 대미를 이번 컴백으로 장식한다”고 설명했다.



블랙핑크는 당초 뮤직비디오 촬영 등 주요 앨범 작업을 일찌감치 마쳤지만, 완성도를 위해 막바지 작업에 공을 들였다. 이 과정에서 앨범 발매가 미뤄졌다. YG는 “짧지 않은 시간 기다려 주신 팬 여러분께 깊은 감사의 말씀을 전한다”며 “완성도 높은 음악으로 보답할 예정이니 많은 관심을 부탁드린다”고 전했다.

