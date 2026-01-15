벤츠 한성모터스, 전시장·서비스센터 광역 거점 정체성 강화

한성모터스 사상 전시장 및 서비스센터. 사진=한성모터스 제공

메르세데스-벤츠 공식 딜러 한성모터스가 부산 사상구에 위치한 ‘감전 전시장’ 및 ‘감전 서비스센터’의 명칭을 '사상 전시장' 및 '사상 서비스센터'로 변경하고 부산 서부권과 경남 지역을 아우르는 광역 서비스 거점으로서의 정체성을 강화한다고 15일 밝혔다.

한성모터스 메르세데스-벤츠 사상 전시장과 서비스센터는 영남권 최초의 메르세데스-벤츠 공식 거점으로 문을 연 이후, 장기간에 걸쳐 판매와 정비 전 영역에서 검증된 역량과 운영 노하우를 축적해왔다.

이번 명칭 변경은 단순한 명칭 조정이 아닌 고객 접점 확장과 서비스 고도화를 위한 전략적 전환으로, 오랜 시간 이어온 브랜드 철학을 계승함과 동시에 고객 경험 기준을 보다 발전된 환경에서 이어가기 위한 결정이다.

특히 기존 동 단위 지명인 ‘감전’을 넘어, 부산 서부권 전체를 대표하는 핵심 교통 요충지이자 김해 등 경남 주요 지역을 아우르는 구 단위 지명 ‘사상’을 전면에 내세움으로써, 고객 접근성과 브랜드 경험 효율성을 강화하고 광역 통합 허브로서의 역할을 더욱 명확히 한다.

사상 전시장은 차량 전시는 물론 개별 고객 맞춤 상담부터 시승, 계약까지 한 공간에서 원스톱으로 경험할 수 있으며, 같은 건물 내 서비스센터와의 유기적 연계를 통해 신차 구매 후 애프터서비스까지 끊김 없는 고객 여정을 구현한다.

사상 서비스센터는 지하 1층, 지상 4층 규모로 총 연면적 약 5197㎡(약 1572평)를 갖춘 영남권 최대 규모의 메르세데스-벤츠 공식 서비스센터로, 총 27개의 워크베이(일반 수리 14개·사고 수리 13개)와 47명의 전문 테크니션이 상주하며 대형 사고 수리까지 가능한 종합 정비 인프라를 구축하고 있다.

특히 전기차 및 고성능 차량(AMG) 전담 인력도 배치되어, 전기차 보급률이 높은 부산·경남 지역 특성에 맞춘 정밀 진단과 고전압 시스템 정비 등 전문화된 사후 관리 서비스를 제공한다.

한성모터스 배규환 대표이사는 “오랜 기간 지역 고객과 함께 성장하며 쌓아온 판매 및 서비스 역량을 바탕으로, 이제 ‘사상’이라는 이름 아래 부산·경남 전역을 아우르는 광역 통합 거점 역할을 더욱 공고히 하고자 한다”며 “앞으로도 프리미엄 구매 경험부터 최고 수준의 전문 정비 케어까지 고객의 라이프사이클 전반을 책임지는 고급화·차별화·다양화된 원스톱 서비스를 지속적으로 이어가겠다”라고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지