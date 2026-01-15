"보고서만 그럴듯하면 뭐하나" 李, '국민 체감 정책' 발굴 주문

"산불 대비 철저히 해야…민생 안전망도 선제적으로 점검"
이재명 대통령은 15일 공직자들을 향해 "정책의 성패는 책상 위가 아닌 국민의 삶 속에서 결정된다"며 "국민이 현장에서 평가한다는 점을 명심해달라"고 주문했다.
이 대통령은 이날 청와대에서 주재한 수석보좌관회의 모두발언에서 "보고서상으로만 그럴듯하고 실생활을 개선하지 못하는 정책은 영혼도 생명력도 없는 탁상공론에 불과하다"며 이같이 언급했다.
우수 정책의 사례로 보건복지부와 각 지방자치단체 주도로 소외계층에 무료 식품·생필품을 제공하는 사업인 '그냥드림 사업'을 거론하기도 했다.
이 대통령은 "지난 정부에서는 예산 배정도 받지 못하다가 지난해부터 시행했다"며 "한겨울 생계가 어려운 국민께 큰 버팀목이 됐다. 사업장을 늘려달라는 요청이 올 정도로 현장에서 반응도 좋다"고 설명했다.
그러면서 "각 부처는 이처럼 실제 효과를 낳는 '국민 체감 정책'을 적극 발굴해달라. 담당 공직자들을 포상하면서 이런 흐름을 공직사회 전반으로 확산시켜 달라"고 당부했다.
특히 "공직자 한 사람의 태도와 행동에 국민 삶이 달렸다는 사실을 잊지 말아야 한다. 여러분 태도에 따라 누군가 죽거나 살 수 있고, 누군가의 사업이 흥하거나 망할 수 있다"며 "책임감과 자긍심을 갖고 업무에 임해달라"고 강조했다.
이 대통령은 철저한 산불 대책도 지시했다.
이 대통령은 "지난해 막심한 산불 피해를 봤던 의성에서 지난주에 또 산불이 발생했다"며 "관계부처가 각별한 경각심을 갖고 산불 예방 및 진화체계 점검에 만전을 기해달라. 지금부터 제대로 준비해야 내년 봄 산불에도 대응할 수 있다"고 말했다.
아울러 "민생 안전망 점검 분야 역시 가만히 기다리지 말고 도움이 필요한 국민을 선제적으로 찾아내 지원하는 적극 행정이 절실하다"고 부연했다.
