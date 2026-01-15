구로구, ‘토요 열린 보건소’ 운영…대사 증후군 예방·관리, 금연 클리닉 [지금 우리 동네는]

서울 구로구가 올해 ‘토요 열린 보건소’를 연중 운영한다. 평일 보건소를 찾기 어려운 직장인 등 구민들도 건강 관리 서비스를 받을 수 있게 됐다.

구는 매월 둘째 주 토요일 오전 9∼오후 1시 구보건소 건강관리센터와 금연클리닉실에서 토요 열린 보건소를 운영한다고 15일 밝혔다.

서울 구로구보건소 금연클리닉실에서 운영되는 토요 열린 보건소에서 한 주민이 금연 상담을 받고 있다. 구로구 제공

구의 토요 열린 보건소는 주말형 보건 프로그램으로, 서울시 건강 관리 앱 ‘손목닥터9988’과 연계해 대사 증후군 예방·관리와 금연 클리닉으로 구성된다. 대사 증후군 예방·관리 프로그램은 복부 둘레와 혈당, 혈압, 중성지방 등을 측정해 상담과 사후 관리를 진행한다.

금연 클리닉에선 단계별 상담과 등록 관리를 하고 니코틴 보조제를 지원한다. 금연에 성공하면 기념품도 준다. 청소년 흡연자도 프로그램 참여가 가능하다.

구민뿐 아니라 관내 사업장 근무자도 토요 열린 보건소를 이용할 수 있다. 다만 대사 증후군 예방·관리는 20∼69세 이하가 대상이다. 모든 프로그램은 사전 예약제로 운영된다. 자세한 사항은 구보건소 보건행정과 생활보건팀에 문의하면 된다.

구 관계자는 “구민 누구나 주말을 활용해 건강을 점검하고 전문가 상담을 받을 수 있게 토요 열린 보건소를 운영하게 됐다”며 “앞으로도 맞춤형 건강 관리 서비스를 이어 가겠다”고 말했다.

