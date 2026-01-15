메가스터디교육 엘리하이, 초등 로켓포인트 캠페인으로 누적 7,300만원 기부

메가스터디교육의 초등 1위(2025 한국소비자평가 1위, 초등온라인교육 부문) 엘리하이가 보상 시스템인 로켓포인트와 연계한 기부 캠페인을 통해 누적 기부금 총 73,103,000원을 달성했다고 밝혔다.

엘리하이의 로켓포인트는 강의 수강, 출석 체크, 일일 학습 목표 달성 등 학습 활동을 완료할 때마다 지급되는 포인트다. 단순히 학습을 독려하는 수준을 넘어, 아이들이 공부를 통해 얻은 성취감을 즉각적인 보상으로 연결해 자기주도학습의 선순환 구조를 만든 것이 특징이다.

학생들은 학습으로 쌓은 포인트를 엘리하이 내 로켓샵에서 간식이나 캐릭터 키링, 기프티콘 등 다양한 상품으로 교환하며 공부의 재미와 성취감을 직접 체감하고 있다.

특히 엘리하이는 포인트 보상을 사회적 나눔 활동으로 연결하며 교육적 가치를 더욱 확장했다. 학생들이 학습의 결실로 모은 포인트를 기부하는 로켓포인트 기부 캠페인을 운영, 나눔의 기쁨과 사회적 책임감을 동시에 배울 수 있도록 한 것이다.

현재까지 해당 캠페인을 통해 모인 누적 기부금은 총 73,103,000원에 달한다. 모금된 성금은 아이들과미래재단, 초록우산, 푸른나무재단 등을 통해 보육 및 학습 지원, 의료비 지원 등 아동과 청소년을 위한 다양한 복지 사업에 전액 사용된다. 아이들은 학습을 통해 얻은 포인트가 실질적인 나눔으로 이어지는 과정을 경험하며, 지식 습득뿐만 아니라 이웃과 함께하는 사회적 책임감을 배우게 된다.

엘리하이 관계자는 “로켓포인트는 학생들의 학습 몰입도를 돕는 보상 시스템인 동시에 나눔의 가치를 직접 실현할 수 있는 또 하나의 배움의 장”이라며 “앞으로도 아이들이 스스로 공부하는 즐거움을 깨닫고 바른 인성을 갖춘 인재로 성장할 수 있도록 다각적인 교육 서비스를 제공할 것” 이라고 밝혔다.

한편 엘리하이는 초등 전 학년 전 과목 콘텐츠를 경험해 볼 수 있는 10일 무료 체험 서비스를 제공하고 있다. 무료 체험 신청 시 유료 회원과 동일한 맞춤 학습 관리 시스템을 이용해 볼 수 있다.

