산업장관, 美 반도체·핵심광물 포고문에 긴급회의…"기민하게 대응"

미국 정부가 반도체 및 핵심광물 관련 무역확장법 232조 포고문을 발표함에 따라, 정부가 긴급 대책회의를 열고 국내 업계 영향 점검과 대응 방안 등을 논의했다.

산업통상부는 15일 김정관 산업통상부 장관이 통상차관보 등 소관 실·국장 및 주미 대사관 상무관(유선) 등과 미국 조치 주요 내용 및 대응 방향을 점검했다고 밝혔다.

앞서 도널드 트럼프 미국 대통령은 14일(현지 시간) 엔비디아의 인공지능(AI) 반도체 칩 'H200' 같이 미국으로 수입됐다가 다른 나라로 재수출되는 반도체에 25% 관세를 부과하는 내용의 포고문에 서명했다.

김 장관은 반도체 및 핵심광물 미국 무역확장법 232조 조사 개시 이후 우리 측 의견서 제출 등 대응 활동을 살펴봤다.

상황을 지속 모니터링하면서 업계와 긴밀히 소통해 영향을 면밀히 분석하고 우리 산업에 미치는 영향이 최소화되도록 총력 대응할 것을 주문했다.

박정성 산업부 통상차관보는 제프리 케슬러 미 상무부 차관과 유선 통화를 통해 반도체 및 핵심광물 232조 발표 관련 우리 입장을 전달하고, 구체적인 사항을 파악할 예정이다.

아울러 산업부는 반도체, 핵심광물 관련 업계와 각각 간담회를 개최해 영향을 면밀히 분석하고 대응 전략을 논의할 계획이다.

김 장관은 "발표된 232조 조치를 포함, IEEPA(국제비상경제권한법) 상호관세 조치에 대한 미국 연방대법원의 최종판결에도 시나리오별로 상시적 대비태세를 유지하겠다"며 "향후 대미 통상 현안에 대해 더욱 철저하고 기민하게 대응할 것"이라고 말했다.

<뉴시스>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지