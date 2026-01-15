트럼프 "美 기여없는 반도체 25% 관세"…삼성·SK 영향은

미국 정부가 자국 산업에 기여하지 않는 반도체에 25%의 관세를 부과한다고 밝히면서 국내 반도체 기업들에도 여파가 미칠 지에 대해 업계가 촉각을 곤두세우고 있다.

삼성전자와 SK하이닉스가 주요 고객사에 공급하는 반도체 상당수가 미국 내에서 인공지능(AI) 및 데이터센터에 쓰여 당장 이번 관세 영향은 적을 것이라는 분석이다. 다만, 미국이 반도체 관세를 확대 부과할 가능성이 있어 기업들은 긴장을 늦추지 못하고 있다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 14일(현지시간) 무역확장법 232조에 따라 미국에 기여하지 않는 반도체 및 그 파생제품에 대해 25%의 관세를 부과하겠다고 밝혔다.

미국으로 들어간 해외 기업의 반도체가 미국 내에서 데이터센터, 반도체 연구개발, 스타트업 등과 관련한 용도로 쓰이지 않으면 관세를 내야 한다는 취지다. 미국을 경유해 중국 등 다른 국가로 다시 수출하는 반도체도 이번 관세의 대상일 것으로 보인다.

미국 정부의 이 같은 조치는 15일 오전 0시1분(한국시간 오후 2시1분)부터 미국에 반입·반출하는 제품에 적용한다.

이에 국내 반도체 기업들은 25% 관세 여파에 대해 예의주시하고 있다. 삼성전자와 SK하이닉스는 관세 대응 담당 조직을 통해 미국의 이번 조치에 따른 피해 여부, 대응 방안 등을 살피고 있는 것으로 알려졌다.

현재까지 국내 기업들은 미국에 반도체 수출 시 별도의 상호관세를 내지 않고 있는데, 관세 부과시 원가 상승 및 수익성 악화에 직면할 수 있다.

업계에서는 삼성전자와 SK하이닉스가 미국에 공급하는 반도체는 상당 부분 고대역폭메모리(HBM), 서버용 D램인 만큼 직접적인 관세 적용 대상은 아닐 것으로 보고 있다. 이들 제품 대부분은 미국 내 AI 서버와 데이터센터에서 쓰이고 있어 트럼프 대통령이 언급한 예외 대상에 해당한다.

또 HBM과 서버용 D램은 엔비디아, AMD 등 미국 빅테크들의 AI 인프라 구축에 필수적인 부품으로, 미국 메모리사 만으로 수요를 충족할 수 없는 만큼 관세 대상에 포함될 가능성은 적다는 시각이 많다.

하지만 미국이 향후 반도체 전반으로 관세 조치를 확대할 수 있다고 시사한 점은 향후 변수로 작용할 전망이다. 트럼프 대통령은 90일 이내에 이번 조치의 현황을 자신에게 보고하라고 지시했는데, 관세 부과 결과에 따라 관세율을 높이거나 적용 품목을 늘릴 수 있다.

또한 엔비디아가 중국에 수출하는 AI 칩 'H200'이 이번 25% 관세의 부과 대상인 점도 국내 기업들에는 부담일 수 있다. H200에는 삼성전자와 SK하이닉스의 5세대 'HBM3E'가 들어가는 것으로 알려졌는데, 엔비디아가 관세 비용을 양사에 전가할 수 있다. HBM의 수익성이 낮아질 수 있다는 의미다.

업계 관계자는 "당장 국내 기업이 직접적 타깃이 될 가능성은 낮다"면서도 "언제든 관세 범위가 달라질 수 있어 미리 대책을 세워 놓아야 한다"고 전했다.

<뉴시스>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지