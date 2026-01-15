한밤 산책 여성 주변에 화살 쏜 20대 "사람 맞히려던 것 아냐"

청주에서 한밤 강아지와 산책 중이던 여성 주변으로 활을 쏜 20대 남성이 경찰 조사에서 "사람을 향해 일부러 화살을 발사한 것은 아니다"라는 취지로 진술한 것으로 15일 파악됐다.



특수폭행 혐의로 불구속 입건된 A씨는 최근 경찰에 출석해 "단순 호기심에 갖고 있던 활로 화살을 발사했다"며 이같이 진술한 것으로 전해졌다.



A씨는 지난 7일 오후 11시 40분께 청주시 상당구 청소년광장에서 강아지와 함께 산책하던 50대 여성 B씨 주변으로 활을 쏜 혐의를 받고 있다.



그는 약 70ｍ 떨어진 도로변에 주차된 차량 트렁크에서 활을 꺼내 화살을 쐈으며, 화살은 강아지로부터 약 1.5ｍ, B씨로부터 약 2.5ｍ 떨어진 광장 화단에 꽂혔다.



화살은 길이 약 80㎝로, 금속 재질의 화살촉이 달려 있었다.



A씨와 함께 현장에 있었던 20대 지인도 특수폭행 혐의 공범으로 입건됐으며, 출석 여부는 알려지지 않았다.



경찰 관계자는 "정확한 진술 내용은 확인해 줄 수 없다"고 밝혔다.

<연합>

